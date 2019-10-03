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Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

03 Ekim 2019 Perşembe 18:40
Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.

 

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Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 18:40
  1. Milli Savunma Bakanlığı
  2. Pençe Harekatı
  3. PKK

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  • SahiciSahici14 dk önce
    Bence biraz fazla kafayı bulmuş olmalı ki böyle saçmalamış ayık Bir insan böyle konuşamaz hele hele bir siyasetçi hiç konuşmaz veya artık bunaklık baş göster miştir ki böyle halkı akılsızlık la suçluyor

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