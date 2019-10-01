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Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha

İçişleri Bakanlığı, Şırnak’ın Cudi Dağı kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

01 Ekim 2019 Salı 20:56
Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha

İç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak'ın Cudi Dağı kırsalında Jandarma Özel Harekat timlerinin hava destekli operasyonunda 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cudi Dağı kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Jandarma Özel Harekat timlerince hava destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda, 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

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Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 20:56
  1. Şırnak
  2. İçişleri Bakanlığı

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