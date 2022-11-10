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Aktüel Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha
Aktüel

Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha

Tunceli’de teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda 2 sığınak imha edildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-10 22:55:00 -
Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi kırsalında terör örgütlerine yönelik operasyon düzenledi.

Arazide arama yapan güvenlik güçleri, ormanlık alanda teröristlerce kullanıldığı belirlenen 2 sığınak tespit etti.

Sığınaklarda 3 telsiz, 192 örgütsel kitap, 100 metre sera naylonu, 2 soba, 200 neşter, 161 pil, ısıtıcı, banyo kazanı ve çok miktarda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Sığınaklar güvenlik güçlerince kullanılmaz hale getirildi.

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