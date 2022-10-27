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Gündem Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha
Gündem

Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha

Hakkari kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda mühimmat, el bombaları ve patlayıcı ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-27 22:24:00 -
Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha

Hakkari kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda mühimmat, el bombaları ve patlayıcı ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, merkez ilçe kırsalına düzenlenen operasyonda 37 RPG-7 roketatar mühimmatı, 28 sevk fişeği, 61 el bombası, 5.56 milimetrelik 1737 fişek, 7.62 milimetrelik 374 biksi fişeği, 115 metre elektrik kablosu, 5 kilogram amonyum nitrat ve 2 el yapımı patlayıcı düzeneğine entegre edilmiş el telsizi ele geçirildi.

Bölgede operasyon devam ediyor.

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