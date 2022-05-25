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Aktüel Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha
Aktüel

Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Şimşek bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-05-25 16:57:00 -
Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz 'çelikten pençeleri' ile terör yuvalarını parçalamaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürecek." denildi.

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