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Aktüel

Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 12:43:00 - 2021-05-16 12:44:02

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin SİHA'larla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, SİHA'lardan kaçışı olmayan teröristlerin Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında etkisiz hale getirildiği belirtilerek, bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonların aralıksız devam edeceği kaydedildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teröristler için SİHA’larımızdan kaçış yok! Irak kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist SİHA’larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız aralıksız devam edecek."

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