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Aktüel Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha
Aktüel

Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha

Hakkari ve Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan Yıldırım-2 Kavaklı operasyonunda terör örgütü PKK’nın toprağa gömdüğü mühimmatlar bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-26 20:44:00 -
Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha

Terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan hava destekli kış operasyonları devam ediyor. Jandarma Genel Komutanlığı'nın sevk ve idaresinde bölgede başlatılan Yıldırım operasyonları terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe indiriliyor.

Hakkari ve Van İl Jandarma Komutanlığı'nca başlatılan 'Yıldırım-2 Kavaklı' operasyonunda terör örgütünün adeta cephaneliği ele geçirildi.

Toprağa gömülü vaziyette, 70 antitank roketatar mühimmatı, 77 roket sevk fişeği, 1 el yapımı patlayıcı düzeneği, el bombası, 5 el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ile çok sayıda mühimmat ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

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