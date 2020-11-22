Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha
Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesi ve Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.