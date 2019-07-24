Terör örgütü PKK'ya ağır darbe! 4 terörist öldürüldü İçişleri Bakanlığı, Bitlis kırsalında düzenlenen operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bitlis kırsalında düzenlenen operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildiği açıklandı. İşiçleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle: İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bitlis-Merkez ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı’nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 4 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

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