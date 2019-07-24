Terör örgütü PKK'ya ağır darbe! 4 terörist öldürüldü
İçişleri Bakanlığı, Bitlis kırsalında düzenlenen operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.24 Temmuz 2019 Çarşamba 15:32
Bitlis kırsalında düzenlenen operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildiği açıklandı.
İşiçleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:
İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bitlis-Merkez ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı’nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 4 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.
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