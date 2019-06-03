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Terör örgütü PKK'nın sözde liderleri tarafından kullanılan mağara böyle vuruldu!

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı'na ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada; terör örgütünün sözde liderleri tarafından kullanılan 500 metre uzunluğundaki mağaranın tespit edilerek kullanılmaz hale getirildiği belirtildi.

03 Haziran 2019 Pazartesi 19:58

Pençe Harekatı'nda terör örgütünün sözde liderleri tarafından kullanılan 500 metre uzunluğundaki mağara, tespit edilerek kullanılmaz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;

Irak kuzeyi Hakurk’ta başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı’nda terör örgütünün sözde liderleri tarafından kullanılan, altı odalı ve yaklaşık 500 m. uzunluğundaki mağara, tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi.

Millî ATAK taarruz helikopterlerimiz gece harekâtında tespit edilen hedefleri başarıyla etkisiz hale getirdi.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 19:58
  1. Milli Savunma Bakanlığı
  2. PKK
  3. Pençe Harekatı

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