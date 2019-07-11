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Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'den CHP ve İYİ Parti'ye çağrı

Eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'de Eş Genel Başkan Sezai Temelli, CHP ve İYİ Parti'ye ittifakın devamı çağrısında bulundu.

11 Temmuz 2019 Perşembe 17:47
Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'den CHP ve İYİ Parti'ye çağrı

31 Mart seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi (HDP), CHP ve İYİ Parti ile ittifak yapmıştı. HDP şimdi de bu ittifakın sürekli hale gelmesini isteyerek iki partiye de çağrı yaptı.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Nasıl ki 31 Mart'a giderken demokrasi mücadelesinde bütün toplumsal kesimler yan yana gelmeyi başardı, o zaman bunu şimdi önümüzdeki sürece hep birlikte taşıyalım." dedi.

"Ortaklığımız sürsün"

Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi'ndeki Marmara Bölge Örgütlenme Konferansı'nda konuşan Temelli, 31 Mart'ta güçlü bir strateji ortaya koyarak barış ve demokrasi yolunun açılmasına vesile olduklarını söyledi.

Türkiye'de büyük bir adalet mücadelesini hayata geçirmek gerektiğini belirten Temelli, "Seçim zamanları ortaya çıkan, sadece seçim sandıklarında buluşan mücadeleyi gelin sürekli hale getirelim, gelin demokrasi ittifakında buluşalım. Nasıl ki 31 Mart'a giderken demokrasi mücadelesinde bütün toplumsal kesimler yan yana gelmeyi başardı, o zaman bunu şimdi önümüzdeki sürece hep birlikte taşıyalım." diye konuştu.

HDP ve İYİ Parti arasındaki ortalık deşifre olmuştu

Geçen hafta Meclis'te HDP'li Fatma Kurtulan, İYİ Parti sıralarına dönerek "Siz PKK'lı ve HDP'li kişilerin verdiği oylar neticesinde burada oturuyorsunuz" demiş ardından bu mesele kamuoyunu uzun süre meşgul etmişti.

 

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 17:47
  1. HDP
  2. Sezai Temelli
  3. Kadıköy Belediyesi
  4. Fatma Kurtulan
  5. İYİ Parti
  6. Halkların Demokratik Partisi

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  • TavsiyeciTavsiyeci36 dk önce
    SÜPER ÜÇLÜ'yüde yanınıza almayı unutmayın. Üzülürler yoksa.
  • ali ihsanali ihsan47 dk önce
    BİLİM KADINI (!) AKŞENER BU İŞE NE DER ? 5.000 ÜLKÜCÜ ŞEHİDİMİZİN RUHUNU İNCİTTİLER. BAŞKA NE DENİR Kİ

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