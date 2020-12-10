Terör örgütü PKK’nın Sincar’ı tamamen terk ettiği iddia edildi
Irak’ta tüm silahlı yapıların Musul’a bağlı Sincar ilçesini terk ettiği iddia edilirken, durumun ihtiyatlı şekilde takip edildiğini belirten Türk güvenlik kaynakları ise henüz teröristlerin bölgeden çıktığını teyit etmedi.
Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tahsin Hafaci, resmi haber ajansına yaptığı açıklamada, “Merkezi yönetim ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında yapılan anlaşmaya göre, Sincar’da araziyi kontrol etme ve güvenliği sağlama görevi federal güçlerindir” ifadelerini kullandı.
“Tüm silahlı yapılar, Sincar’ı terk etti” iddiasında bulunan Iraklı sözcü, ilçede varlık gösteren terör örgütü PKK ile istişarede büyük çaba harcadıklarını savundu.
Türk güvenlik kaynakları ise durumun ihtiyatlı şekilde takip edildiğini belirterek, henüz teröristlerin bölgeden çıktığını teyit etmedi.