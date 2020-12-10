  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Terör örgütü PKK’nın Sincar’ı tamamen terk ettiği iddia edildi
Dünya

Terör örgütü PKK’nın Sincar’ı tamamen terk ettiği iddia edildi

Irak’ta tüm silahlı yapıların Musul’a bağlı Sincar ilçesini terk ettiği iddia edilirken, durumun ihtiyatlı şekilde takip edildiğini belirten Türk güvenlik kaynakları ise henüz teröristlerin bölgeden çıktığını teyit etmedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-10 19:11:00 -
Terör örgütü PKK’nın Sincar’ı tamamen terk ettiği iddia edildi

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tahsin Hafaci, resmi haber ajansına yaptığı açıklamada, “Merkezi yönetim ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında yapılan anlaşmaya göre, Sincar’da araziyi kontrol etme ve güvenliği sağlama görevi federal güçlerindir” ifadelerini kullandı.

“Tüm silahlı yapılar, Sincar’ı terk etti” iddiasında bulunan Iraklı sözcü, ilçede varlık gösteren terör örgütü PKK ile istişarede büyük çaba harcadıklarını savundu.
Türk güvenlik kaynakları ise durumun ihtiyatlı şekilde takip edildiğini belirterek, henüz teröristlerin bölgeden çıktığını teyit etmedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ödül almak için illa solcu mu olmak lazım? Payitaht Abdülhamid oyuncusunun sözleri İlyas Salman'ı hoplattı
Medya

Ödül almak için illa solcu mu olmak lazım? Payitaht Abdülhamid oyuncusunun sözleri İlyas Salman'ı hoplattı

TRT'nin izlenme rekorları kıran Payitaht Abdülhamid dizisinin oyuncusu Hakan Boyav, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Boyav, Türkiye'de ödül al..
Uzman isimden dikkat çeken çıkış: Türkiye bunu yapmaya başlarsa...
Teknoloji

Uzman isimden dikkat çeken çıkış: Türkiye bunu yapmaya başlarsa...

Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayinde büyük ilerleme kaydettiğini belirten Emekli Tuğgeneral Dr. Özgür Tör, "Jet uçaklarının, gemilerin..
Görüntüler dünya gündemini salladı! İran gizlice harekete geçti

Görüntüler dünya gündemini salladı! İran gizlice harekete geçti
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay