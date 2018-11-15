THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Kasım
0553 313 94 23

Terör örgütü PKK'nın silah ve melzemeleri bulunan 2 sığınak imha edildi

Varto ilçesinde PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda, içerisinde terör örgütüne ait silah ve malzemelerin bulunduğu, depo alarak kullanıldığı belirlenen 2 sığınak kullanılamaz hale getirildi.

15 Kasım 2018 Perşembe 17:38
Terör örgütü PKK'nın silah ve melzemeleri bulunan 2 sığınak imha edildi

Muş Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Bu çalışmalar kapsamında Varto ilçesine bağlı Teknedüzü köyü kırsalında faaliyet gösteren örgüt mensuplarının kullandığı değerlendirilen 2 farklı noktada sığınak depo olduğunun tespit edildiği ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:

"Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Polis Özel Harekat Timleri ve jandarma unsurlarıyla birlikte arazide yapılan arama tarama faaliyetlerinde tespit edilen birinci noktada; 2 Kalaşnikof marka uzun namlulu tüfek, 1 Kalaşnikof marka uzun namlulu tüfeğe ait şarjör, 27 adet fişek, tespit edilen ikinci noktadan; 1 adet büyük telsiz ve aparatı, 1 adet dizüstü bilgisayar ve şarj cihazı, 10 adet ses kayıt cihazı, 4 adet radyo, 3 adet kompakt anten, 1 takım leşker kıyafeti, 20 adet kalem pil ile çeşitli dokümanlar ele geçirilmiştir. Terör örgütü tarafından kullanıldığı tespit edilen sığınak ve çevresi güvenlik unsurlarınca imha edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir. İlimizde, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda, hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışıyla gerek toplum gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla işbirliği içerisinde halkımızın huzuru ve devletimizin selameti için terör örgütünün faaliyetlerinin tespitine ve engellenmesine yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir."

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 17:38
  1. Muş
  2. pkk
  3. muş
  4. muş valiliği

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul'daki bombalı saldırı davasında karar verildi
    1. İstanbul'daki bombalı saldırı..
    2. Küf kokusundan nasıl kurtulursunuz?
    3. MHP'den af açıklaması! Yeniden gündeme..
    4. Rusya'dan kritik İdlib mesajı!..
    5. Bağışıklık sistemi anarşisi
    6. FIFA'dan Kayserispor'a yasak geldi
    7. Gittiği her takımları Süper Lig'e..
    8. Guidetti: Galatasaray harika bir kulüp
    9. Bakan Soylu'dan HDP'li vekile tokat..
    10. ABD resmen ilan etti! Bundan sonra..
    11. 90'ların sistemi geri geliyor!
    12. CHP yerel seçimlerde mucize bekliyor
    13. Terör örgütü PKK'nın silah ve..
    14. Bel fıtığında yeni dönem
    15. Aracın kapısını açan polis, acil..
    16. Çakır, İtalya - Amerika maçını yönetecek
    17. Çocuk yetiştirirken...
    18. FIFA'dan Süper Lig ekibine şok ceza!..
    19. Pet şişelerden su içmeyin!
    20. Firari FETÖ zanlısı teslim oldu
    Bu yaman çelişki pes dedirtir insana!
    Bu yaman çelişki pes dedirtir insana!
    Diriliş Ertuğrul'da tarihi hata: Tarihte örnek bir şahsiyet olan Umur Bey kimdir?
    Diriliş Ertuğrul'da tarihi hata: Tarihte örnek bir şahsiyet olan Umur Bey kimdir?
    Türkiye doğalgaz kaynağı buldu! Sondaj başlıyor
    Türkiye doğalgaz kaynağı buldu! Sondaj başlıyor
    'Adı bile hazırdı Türkiye darbe vurdu' PKK'lı terörist böyle itiraf etti
    'Adı bile hazırdı Türkiye darbe vurdu' PKK'lı terörist böyle itiraf etti
    Herkes "Bu isim tamam" diyecek! AK Parti'den yerel seçim sürprizi
    Herkes "Bu isim tamam" diyecek! AK Parti'den yerel seçim sürprizi

    Günün Karikatürü

    15 Kasım 2018
    Skandal! Homo FETÖ'cü, cezaevinde avukatıyla basıldı
    Skandal! Homo FETÖ'cü, cezaevinde avukatıyla basıldı
    Açıklandı! Türkiye'ye dönene 24 bin TL aylık
    Açıklandı! Türkiye'ye dönene 24 bin TL aylık