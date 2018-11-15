Terör örgütü PKK'nın silah ve melzemeleri bulunan 2 sığınak imha edildi

Muş Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Bu çalışmalar kapsamında Varto ilçesine bağlı Teknedüzü köyü kırsalında faaliyet gösteren örgüt mensuplarının kullandığı değerlendirilen 2 farklı noktada sığınak depo olduğunun tespit edildiği ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:

"Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Polis Özel Harekat Timleri ve jandarma unsurlarıyla birlikte arazide yapılan arama tarama faaliyetlerinde tespit edilen birinci noktada; 2 Kalaşnikof marka uzun namlulu tüfek, 1 Kalaşnikof marka uzun namlulu tüfeğe ait şarjör, 27 adet fişek, tespit edilen ikinci noktadan; 1 adet büyük telsiz ve aparatı, 1 adet dizüstü bilgisayar ve şarj cihazı, 10 adet ses kayıt cihazı, 4 adet radyo, 3 adet kompakt anten, 1 takım leşker kıyafeti, 20 adet kalem pil ile çeşitli dokümanlar ele geçirilmiştir. Terör örgütü tarafından kullanıldığı tespit edilen sığınak ve çevresi güvenlik unsurlarınca imha edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir. İlimizde, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda, hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışıyla gerek toplum gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla işbirliği içerisinde halkımızın huzuru ve devletimizin selameti için terör örgütünün faaliyetlerinin tespitine ve engellenmesine yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir."