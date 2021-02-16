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Aktüel Terör örgütü PKK'nın kirli planı ortaya çıktı: Dikkatleri o bölgeden uzaklaştırmaya çalışıyorlar
Aktüel

Terör örgütü PKK'nın kirli planı ortaya çıktı: Dikkatleri o bölgeden uzaklaştırmaya çalışıyorlar

Irak'ın Sincar ilçesinde terör örgütü PKK'nın varlığını bitireceği öngörülen Sincar Anlaşmasının imzalanmasından 4 ay geçmesine rağmen, terör örgütü bölgeden temizlenemedi. Sincar'daki varlığını sonlandıracak anlaşmadan rahatsız olan terör örgütü PKK, işgal ettiği bölgelerde oluşturduğu istikrarsızlığı terör eylemleriyle Irak'ın kuzeyine yaymaya çalışıyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-16 10:34:00 -
Terör örgütü PKK'nın kirli planı ortaya çıktı: Dikkatleri o bölgeden uzaklaştırmaya çalışıyorlar

Irak'ın Sincar ilçesinde PKK varlığını sona erdirmesi öngörülen Sincar Anlaşması 9 Ekim 2020'de imzalandı. Merkezi hükümet ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi arasında imzalanan anlaşma ile bölgenin tüm terör örgütlerinden temizlenmesi amaçlanıyordu. Ancak öyle olmadı.

Anlaşmaya göre terör örgütlerinin bölgeden çıkarılması, merkezi hükümetin sorumluluğunda. Irak merkezi yönetimi, 20 Kasım'da Sincar'a federal polise bağlı iki tugay gönderdi. Buna rağmen terör örgütünün bölgedeki varlığını bitirecek ciddi bir operasyon yapılmadı. Anlaşma kağıt üzerinde kaldı.

Amaçlananın aksine, Sincar Anlaşması sonrası terör örgütü Irak'ta eylemlerini artırdı. Onlarca köyü işgal etti ve diplomatik misyonları hedef alan terör örgütü, peşmergeye saldırdı. PKK'lı teröristler Sincar merkezinin yanı sıra kırsal kesimler ve Sincar Dağı'nda da varlığını sürdürüyor.

Dikkatleri Sincar'dan uzaklaştırmaya amaçlıyor

Sincar'daki varlığını sonlandıracak anlaşmadan rahatsız olan terör örgütü PKK, işgal ettiği bölgelerde oluşturduğu istikrarsızlığı terör eylemleriyle Irak'ın kuzeyine yaymaya çalışıyor. Bu sayede dikkatleri Sincar'dan uzaklaştırmayı amaçlıyor.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani de anlaşmanın hala yürürlüğe konulamadığına dikkat çekti. Bölgede PKK varlığının sürdüğünü vurguladı.

Sincarlılar PKK varlığı sebebiyle evlerine dönemiyor

PKK teröründen en çok zarar görenler arasında yer alan Ezidiler de sık sık bölgede PKK varlığının sona erdirilmesi için Sincar Anlaşması'nın uygulanması çağrısı yapıyor. Sayıları yaklaşık 360 bini bulan Sincarlılar, Duhok çevresinde toplam 16 kampta kalıyor ve PKK varlığı sebebiyle evlerine dönemiyor.

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