Derbi sonrası fatura kesildi! Fenerbahçeli Ederson'a PFDK şoku!

Fenerbahçe’nin Brezilyalı kalecisi Ederson, Galatasaray ile oynanan derbide ’hakareti’ ve ’sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildi.

TFF Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen takımları açıkladı. Buna göre, Süper Lig’in 31. haftasında oynanan karşılaşmalar sonrası disiplin sevk raporları şöyle:

Kayserispor Kulübü’nün Çaykur Rizespor ile oynadığı müsabakada ’çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, ’saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca, ’merdiven boşluklarının boş bırakılmaması’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca, ’usulsüz seyirci alınması’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca ve ’talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2025-2026 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 8/3 maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verildi.

Galatasaray Kulübü’nün Fenerbahçe ile oynadığı müsabakada ’çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, ’usulsüz seyirci alınması’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca ve ’talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve 2025-2026 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 5/7 maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verildi.

Fenerbahçe Kulübü’nün Galatasaray ile oynadığı müsabakada ’saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

Fenerbahçe Kulübü futbolcusu Ederson Santana de Moraes’in aynı müsabakadaki ’hakareti’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca ve ’sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 27.04.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verildi.

Beşiktaş Kulübü’nün Fatih Karagümrük ile oynanan müsabakada ’çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verildi.