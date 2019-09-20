Terör örgütü PKK'nın hedefinde onlar var!

Türkiye, bölücü terör örgütü PKK'nın zorla alıkoyduğu çocukların durumuna isyan ederken, 2013 yılında TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu tarafından hazırlanan "Terör ve Şiddet Olayları Kapsamında Yaşam Hakkı İhlallerini İnceleme Raporu" örgütün çirkin yüzünü bizzat mağdur ve tanıkların ağzından net bir şekilde ortaya koyuyor.

Meclis tutanaklarında, 2013 yılında sadece 4 ayda 13 yaşındaki 3, 14 yaşındaki 8, 15 yaşındaki 23, 16 yaşındaki 46, 17 yaşındaki 60 çocuk olmak üzere toplam 140 çocuğun PKK tarafından kaçırıldığı aktarılıyor.

Tutanaklarda yer alan bilgilere göre 2011-2016 döneminde 18 yaşından küçük toplam 2 bin 52 çocuğu kandırarak dağa kaçırıldı. 14 Ağustos 2013 ile 14 Ağustos 2015 arasında, 12 yaşındaki 5, 13 yaşındaki 18, 14 yaşındaki 29, 15 yaşındaki 65, 16 yaşındaki 122, 17 yaşındaki 180 çocuk olmak üzere, toplam 419 çocuk ise terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu.

Tanıklar PKK'yı anlatıyor

"Terör ve Şiddet Olayları Kapsamında Yaşam Hakkı İhlallerini İnceleme Raporu"nda, geçmiş dönem PKK tarafından kaçırılan çocukların başına gelenler ve terör örgütünün bölge halkı üzerindeki baskıları tanıkların ağızlarından aktarıldı.

Raporda, Batman'ın Gercüş ilçesi Yamanlar Köyü'nde 1992 yılında PKK terör örgütüne katılan ve çatışmada hayatını kaybeden Şehmuz Kavak'ın korucu olan ağabeyi Seyfettin Kavak'ın ifadeleri yeraldı. Kavak, kardeşinin 1992 yılında, henüz 16 yaşında Antalya'ya çalışmaya gittiğini, bu sırada kandırılarak dağa çıktığını, 3 sene sonra çatışmada hayatını kaybettiğini ancak kardeşinin ölümünü annelerine söyleyemediklerini anlattı.

Batman'da sınıf öğretmeni Mehmet Emin Ayteş ise kızı Pınar Ateş'in Harran Üniversitesi İşletme Fakültesi 1. sınıf öğrencisiyken örgüte katıldığını, üniversitedeki bazı arkadaşlarının Ateş'in beynini yıkadığını, fakültedeki hocalardan bir kısmının 'bazı çocuklar ismini değiştirmediği müddetçe sınıfı geçirmem" şeklinde baskılar yaptığını ifade etti.

Milletvekilleri tarafından hazırlanan raporda, Batman'da ikamet eden Abdülbari Yakut'un oğlu İdris Yakut'un ise üniversiteye hazırlık döneminde Batman Belediyesi'ne ait ücretsiz dersaneye gittiği, Yakut'un Muş Üniversitesi'nin 4 yıllık Kamu Yönetimi bölümünü kazandığı ancak olaylara karışması nedeniyle gözaltına alınarak sonrasında tutuklandığı bilgisine yer verildi:

"Dağda bir daha aramayın"

1974 yılında Siirt Kurtalan'dan Aydın'a göç eden Ramazan Tör ise 8 çocuğundan biri olan Talat Tör'ün, 1994 yılında dağa çıktığını, oğlunun Marmaris'te çalışmaya gittiği sırada terör örgütü PKK tarafından kandırıldığını, bu olaydan sonra evlerine telefon geldiğini ve 'çocuğunuz dağda bir daha aramayın' denildiğini söyledi.

Şırnak Alkemer köyünü terk ederek Aydın'a yerleşen Lokman Aşikar ise 10 yaşındayken gördüğü manzarayı komisyon üyelerine anlattı. PKK'nın 15 yaşlarında çocukları dağa ve örgüte götürmeye çalıştığını, o dönem kendisi ve kardeşlerinin samanlığa saklanarak kurtulduklarını, okumak istemelerine rağmen terör örgütünün okul ve sağlık ocağını yaktığını, askerlerin de köye gelerek köyü boşaltmalarını istediğini önce Cizre'ye, sonra Adana'ya en son olarak da Aydın'a göç etmek zorunda kaldıklarını dile getirdi.