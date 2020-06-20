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Aktüel

Terör örgütü PKK'nın gençlik ve şehir yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı

Diyarbakır merkezli 5 ilde terör örgütü PKK'nın gençlik ve şehir yapılanmasına yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 11:08:00 -
Terör örgütü PKK'nın gençlik ve şehir yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın gençlik ve şehir yapılanmasına yönelik Diyarbakır merkezli İstanbul, Konya, Mardin ve Tunceli'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, hakkında yakalama kararı çıkarılan 14 şüpheliden 11'i gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

 



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