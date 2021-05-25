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Gündem Terör örgütü PKK'lıların geçiş yollarına duvar
Gündem

Terör örgütü PKK'lıların geçiş yollarına duvar

PKK’lı teröristlerin sızmasını engellemek sınırda örülen duvarların yapımında son aşamaya geliniyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-25 15:47:00 -

Türkiye terör örgütlerine göz açtırmazken PKK’nın geçiş yolları kapatılıyor. Türkiye sınırları içinde varlığı bitme noktasına gelen terör örgütü PKK, Kuzey Irak ve Suriye’de de sıkıştı. Suriye sınırına duvar örülerek burası güvence altına alınırken İran sınırındaki duvar da son aşamaya gelindi.

Duvara toslayacaklar

Her ayrıntının düşünüldüğü 3 metre boyunda 30 santimetre kalınlığındaki duvarların üzerinde bir metreye yakın jiletli teller bulunuyor. Gözetleme kuleleri, kamera, aydınlatma sistemleri ve devriye için de güvenlik yolunun yanı sıra acil durumlar için, yaya ve araç kapıları da inşa ediliyor. Son teknoloji ile donatılan güvenlik duvarında kurşungeçirmez camlı çok sayıda kapı bulunuyor. Bu sayede ekipler sınır boyunca oluşturulan yolda kolaylıkla devriye gezerek hudut güvenliğini sağlıyor.

Dağlar ve vadilerden oluşan ırak sınırında ise farklı bir strateji izleniyor

Irak sınırındaki bu alanların en kolay sızma yerleri hâline geldiğine dikkat çeken kaynaklar, Türkiye’nin dağlardan geçen sınırı düz alana indirerek kontrol altına almaya çalıştığına işaret ediyor. Düz alandaki stratejik noktalara konuşlanan Türk askeri böylece PKK’nın Kuzey Irak’tan Türkiye’ye geçiş yollarını tamamen kapatıyor.

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