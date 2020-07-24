Terör örgütü PKK/KCK'nın HDP ve DBP ilişkisi iddianamede

GAZİANTEP (AA) - ADSIZ GÜNEBAKAN - Gaziantep'te bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik, aralarında HDP ve DBP yöneticilerinin de yer aldığı 23'ü tutuklu 61 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, örgütün siyasi partiyle iç içe geçtiği belirtildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın kent merkezindeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında HDP ve DBP yöneticilerinin de yer aldığı 23'ü tutuklu 61 sanık hakında hazırlanan iddianame 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanıklar hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma", "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma veya el değiştirme", "mala zarar verme, korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme", "toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde", "kimliklerini gizlemek amacıyla yüzünü tamamen veya kısmen kapatmak", "terör örgütü propagandası yapmak" gibi suçlardan farklı cezalar istendi.

Toplam 3 bin 253 sayfadan oluşan iddianamede, örgüt hakkında genel değerlendirme, teknik ve fiziki takipte elde edilen deliller, HDP ve BDP binalarında ele geçirilen dokümanlar, dijital materyal inceleme raporları, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesince hazırlanan raporlar ve sanıkların örgütsel faaliyetlerine yönelik görüntüler yer aldı.

Terör örgütünün sık sık isim değiştirdiği ve kadın yapılanmasının son adının TJA olduğu belirtilen iddianamede, "Örgüt faaliyetleri, kimi zaman bir siyasi parti içinden kimi zaman bir dernek üzerinden kimi zaman ise PKK/KCK'nın yeniden isimlendirdiği öncekinin uzantısı olan bir yapı üzerinden devam etmektedir. Bu nedenle yapıların isimlerinden çok faaliyetin içeriğine odaklanılması gerekmektedir." ifadesi yer aldı.

Terör örgütü PKK/KCK'nın birçok faaliyetini legal görünümlü yapılar içerisinde yürüttüğü kaydedilen iddianamede, "Kentte PKK/KCK Kadın Alan Yapılanması (TJA) doğrudan HDP Kadın Meclisi içerisinde örgütlendirilmiş ve TJA faaliyetleri doğrudan HDP Kadın Meclisi adı altında yerine getirilmiştir. Benzer bir durum gençlik yapılanmasında da yaşanmış, gençlik yapılanması PKK/KCK/DGH ile HDP Gençlik Meclisinin hem üye yönünden hem de bir takım faaliyetler ve şahıslar yönünden iç içe geçmiştir." bilgisi yer aldı.

- 1,5 milyon lira para toplamışlar

PKK/KCK'nın faaliyetleri kapsamında cezaevinde olanlar için yardım toplamalarının da telefon dinlemelerine yansıdığı ve bu eylemlerin görüntülendiği anlatılan iddianamede, konuyla ilgili toplantıların da HDP ve DBP binalarında yapıldığı vurgulandı.

Kentte örgütün sözde "Mali ve Ekonomik Alan Yapılanması" sorumlusunun tutuklu Mehmet Özkan olduğu ve sanığın HDP Şahinbey ilçe binasında toplantı yaparak örgüte para toplanılması için zarf dağıtması eyleminin teknik ve fiziki takiple elde edilen delillerle anlatıldığı iddianamede, örgütün "fitre", "zekat", "zarf", "nevruz kartı", iş adamlarından "vergi ve bağış" adları altında yıllık yaklaşık 1,5 milyon lira gibi ciddi miktarda para toplandığı belirtildi.

İddianamede, özellikle 26 Mayıs 2019'da HDP il binasında düzenlenen toplantının dikkati çekici olduğu aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Burada yer alan toplantı ilimizde yapılan en net KCK toplantısıdır. Bu toplantıya ilişkin 15 sayfalık toplantı tutanağı HDP il binasında ele geçirilmiştir. Tutanakta KCK yapılanmasına ilişkin çok sayıda konu içermektedir. Bu toplantı hakkındaki kanaatimiz, toplantıya katılımın tek başına silahlı terör örgütü üyeliği suçunun oluşumu için yeterli delil oluşturduğu yönündedir. Bu toplantıda kadın örgütlenmelerinin TJA olarak mı devam edeceğinin tartışılması toplantının KCK toplantısı olduğunu göstermektedir. Tartışma neticesinde kadın yapılanmasının HDP kadın meclisi ismiyle çalışma kararı almışlardır. Bunun nedeni de TJA'nın KCK'nın Kadın Alan Yapılanması olduğunun deşifre olması ve olası operasyonlardan çekinmeleridir. Netice olarak bu tutanakta TJA olarak mı örgütlenecekleri yoksa HDP Kadın Meclisi olarak mı örgütleneceklerini tartışıp netice olarak da HDP Kadın Meclisi olarak örgütlenme kararı almaları ilimizde TJA'nın HDP Kadın Meclisi adı altında örgütlendiğini göstermeye tek başına yeterli bir delildir."

Kentteki kadın yapılanması için örgüt mensubu 2 kadının geldiğine işaret edilen iddianamede, "Rabia Tekas'ın örgütlenme faaliyetleri için ilimize gelmesi HDP kadın meclisi içerisinde KCK Kadın Alan Yapılanması TJA'nın örgütlendirildiği konusunda delil niteliğindedir. Dosyadaki bütün bu deliller ışığından KCK Kadın Alan Yapılanması TJA'nın kentte HDP Kadın Meclisi içerisinde örgütlendirilmiştir. TJA'ya ilişkin faaliyetlerde HDP Kadın Meclisi adı altında yerine getirilmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

İddianamede, terör örgütlerinin legal görünümlü alanlarda da örgütlenme yoluna gitmesinin ilk defa yaşanmadığı belirtilerek, "Silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın Irak'taki kamplarında eğitim alan örgüt mensuplarının ilimizde ilan edilecek olan siyasi parti Gençlik Meclisi ile ne ilgileri vardır? Gençlik Meclisi HDP'nin de KCK'nın Gençlik Meclisidir ve hiyerarşik yapısıdır. Onların faaliyetleri Gençlik Meclisinin KCK yapısı olduğunu açıkça gözler önüne sermektedir." ifadesine yer verildi.

- "PKK katılımlarında HDP önemli rol oynamıştır"

"PYD/YPG'nin içerisine 2015'te hem Gaziantep hem de Türkiye genelinden çok sayıda katılım olmuştur. Bu katılımlarda HDP önemli rol oynamıştır. C.U'nun ifadesindeki gibi HDP Gençlik üzerinden kırsal alana yönlendirilmişlerdir. HDP Gençlik o dönem KCK'ya bağlı legal görünümlü yapılardan biridir." değerlendirmesi bulunan iddianamede, HDP Kadın Koordinasyonu'nun da Gençlik Koordinasyonu gibi KCK yapısına bağlı olduğu anlatıldı.

Örgütün, siyaseti, kamuflaj olarak kullandığı vurgulanan iddianamede, şu ifadeler kullanıldı:

"PKK/KCK tarafından KCK (şehir yapılanması) adına faaliyet yürütecek kişilere siyasi kimlik kazandırılması ve yapılacak operasyonlara siyasi operasyon imajı verilmesi için siyasi partilerin içerisine yerleştirilmektedir. Soruşturma sürecinde çok defa açıklandığı üzere Demokratik Toplum Kongresi (DTK), KCK yapılanmasına bağlı TBMM'nin alternatifi sözde meclis yapısıdır. DTK delegelerinden Müslüm Kılıç HDP Gaziantep İl Başkanı, Abdullah İnce DBP İl Başkanı, Selam Tutumlu DBP ilçe başkanı, Mehmet Özkan da HDP ilçe başkanıdır. Dolayısıyla bu isimlerle zaten siyasi parti faaliyeti yürütülmesi mümkün değildir. Siyasi partiler KCK için bir amaç değil ulaşmaya çalıştıkları 4 parçada kurulacak sözde Kürdistan devleti için araç olarak kullanılmaktadır."

PKK/KCK'nın gençlik yapılanması DGH ile HDP Gençlik Meclisi'nin neredeyse aynı yapılar olduğuna dikkati çekilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Bu 2 yapı arasındaki fark, faaliyetlerin üstlenilmesi noktasındadır. Doğrudan illegal olan faaliyetler DGH ismiyle üstlenilmektedir. En somut örneği A-101 markete molotof atılması olayıdır. Legal görünümlü faaliyetler ise HDP Gençlik Meclisi adı altında yerine getirilmektedir. HDP Gençlik Meclisi'nin kuruluş nedeni legal görünümlü faaliyetler üzerinden örgütlenmenin sağlanması, HDP Gençlik Meclisi içerine giren gençlerin burada verilecek eğitimler ve yürütülecek faaliyetler sonrası DGH içerisine aktarımı planlanmaktadır."

İddianamede, Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 14 Temmuz'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 33 şüpheli arasında yer alan biri avukat CHP'li 2 meclis üyesi arasında geçen 14 Kasım'da düzenlenen PKK/KCK operasyonuna ilişkin TAPE kayıtları da yer aldı. İddianamede bu kayıtlara ilişkin, "A.E, 'Bu sefer olmaz ana muhalefet partisi CHP üyelerine olur mu olmaz öyle' şeklindeki sözleriyle gözaltına alınmama nedenlerini CHP üyesi olmalarına bağlamıştır. A.E. ve H.B. de ilimiz PKK/KCK yapılanmasında yer almaktadır." ifadeleri yer aldı.

Toplam 153 klasörden oluşan dava dosyasının kabul edildiği 2. Ağır Ceza Mahkemesince, hakkında adli kontrol kararı verilen 2 sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.