Terör örgütü PKK'dan Şebnem Korur Fincancı'ya destek! "Tarihi bir eylemdir"

PKK teröristbaşılarından Mustafa Karasu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun konuştuğu Medya Haber isimli PKK kanalında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) "kimyasal silah kullandı" iftirası atan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Rasime Şebnem Korur Fincancı’ya övgüler yağdırdı.

Teröristbaşı Karasu'nun Fincancı hakkındaki övgü dolu sözleri şöyle:

Terörisbaşı Karasu: Türkiye halkını Şebnem hoca temsil ediyor

"Şebnem hocayı saygıyla selamlıyorum. Gerçekten çok değerli bir insan. Türkiye halkının onuru, Türkiye toplumunun onurudur. Türkiye halkını Şebnem hoca temsil ediyor. Bu kadar baskı altında, bu kadar zorluklar altında o tutumu göstermesi çok değerlidir.

"Tarihi bir eylemdir, yeni bir dönemi ifade ediyor"

Türk ordusunun kimyasal silah kullandığını söyleyince tabii ki Türk devleti şiddetle tepki göstermiştir. Şunun için şiddetle tepki göstermiştir. Dünya görür, bu savaşı yürütemez, yenilgiye uğrar. Bunu bildiğinden Şebnem hocaya saldırdı. Saldırmasının esas nedeni budur. Şebnem hocanın tutumu çok çok değerlidir, önemlidir, tarihi bir eylemdir. Yeni bir adımı ifade ediyor. Yeni bir dönemi ifade ediyor. Artık ölçüdür.

"Türk aydınları, Türk sanatçıları, yazarları örnek almalıdırlar"

Zindanlarda şunu söyledi; 'Gerçekleri söylemeye devam edeceğim. Beni izlemeye devam edin.' dedi. Bundan daha onurlu bir duruş olabilir mi?

Bütün Türk aydınları, Türk sanatçıları, yazarları örnek almalıdırlar.

Şebnem Korur hocanın Türkiye'de yeni bir dönem başlattığını gerçekten örnek bir duruş ortaya koyduğunu söyleyebiliriz.

Bir daha saygıyla gerçekten selamlıyoruz"

Fincancı'dan TSK'ya 'kimyasal silah' iftirası

Şebnem Korur Fincancı, 20.10.2022 tarihinde bölücü terör örgütü PKK'nın kara propaganda aygıtlarından Medya Haber'e katılarak TSK ve Mehmetçik'e iftira atmıştı. Görüntüleri izlediğini iddia eden Fincancı, "kimyasal kullanılmış" iddiasında bulundu.

Korur iftirası hakkında şu ihanet dolu cümleleri sarf etmişti:

"Daha önce de incelemiştim. Belli ki sinir sistemini doğrudan tutan toksik gazlardan, kimyasal gazlardan, zehirli gazlardan biri kullanılmış durumda. Çok çeşitli kimyasal silahlar var. Her ne kadar kullanılması yasak ise de ne yazık ki bu yasaklanmış silahların çatışmalarda kullanıldığını da görüyoruz."

Önce "Söylediklerimin arkasınayım" dedi

TSK'ya "kimyasal silah kullandı" iftirası atan Fincancı 4 gün sonra da söz konusu yalanını sürdürmüştü. Almanya'nın Köln kentinde sözde, "Türkiye'de insan hakkı ihlalleri" başlıklı bir konferansta konuşan Fincancı, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hükümet savunma refleksi gösteriyor. Biz de onun yanıtını veririz. Sonuçta biz bilimsel verilerle bir inceleme yapılması gerektiğini söylüyoruz. Bunun da arkasındayız. Saldırmaları bizi susturmaz."

Sonra çark etti: Bilmiyordum

26 Ekim'de gözaltına alınan Fincancı, savcıya verdiği ifadede kendini "O kanalın terör örgütüyle bağlantısını bilmiyordum. Yorumum bana izletilen videolarla ilgiliydi" sözleriyle savunmuştu.

Evinde Kalaşnikof mermileri bulundu

Gözaltı sırasında Fincancı’nın evinde yapılan aramalarda 25 adet dolu, 1 adet boş 9 mm tabanca fişeği ve 2 adet dolu, 1 adet boş Kalaşnikof fişeği ele geçirilmişti.

Fincancı'ya ilk destek HDP'den!

PKK'yı TSK'ya iftira atarak koruyan terör propagandası yapan Fincancı'ya ilk destek, HDP'den gelmişti. PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin resmi Twitter hesabından, TTB Başkanı için şu ifadeler kullanıldı:

"Şebnem Korur Fincancı’nın gözaltına alınması iktidarın suçlarını örtbas etme telaşıdır. Şebnem Hoca Türkiye toplumunun vicdanıdır, bilimin ve meslek onurunun gereğini yerine getirmiştir. Bu saldırılarla gerçeği gizleyemez, toplumu susturamazsınız."

İftiraya CHP de destek oldu

Fincancı'nın "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına alınması sonrası CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Twitter'dan açıklama yaptı.

Özel, Twitter hesabından yaptığı skandal paylaşımında, "Hoşunuza giden konular konuşulabilince değil en aykırı en rahatsız edici görüşler özgürce konuşulabilince buna ifade özgürlüğü diyoruz. Şebnem Korur Fincancı'nın gözaltına alınması ve onun üzerinden TTB’ye yönelik saldırılar demokrasi görüntüsü değildir. Asla kabul edilemez!" sözlerini sarf etmişti.