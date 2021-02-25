Terör örgütü PKK'dan hain plan! Resulayn'da bakın ne yaptılar

Suriye'nin Resulayn kentinde terör örgütü PKK/YPG hain bir planla sivilleri katletti. İddiaya göre kırsal bölgelerde yaşayan sivillerin aracına gizlice el yapımı patlayıcı yerleştiren teröristler, takip ettikleri aracı kalabalık bölgede uzaktan kumanda ile patlattı. Tavuk pazarı bölgesinde yaşanan patlamada araçtaki biri kadın 2 kişi ile pazardaki bir Suriyeli hayatını kaybederken 9 kişi yaralandı.

Valilikten açıklama

Şanlıurfa Valiliği yaşanan saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Valiliğin açıklamasında, “25.02.2021 tarihinde, saat 14.00 sıralarında Barış Pınarı Bölgesinde yer alan Resülayn ilçesinde seyir halinde olan, el yapımı patlayıcı yüklü bir aracın, PKK/KCK-PYD/YPG'li teröristlerce patlatılması sonucu, araç sürücüsü ile birlikte araçta bulunan biri kadın 2 kişi olmak üzere toplam 3 Suriye vatandaşı hayatını kaybetmiş, dokuz 9 Suriye vatandaşı ise yaralanmıştır. Yaralılar Resulayn Hastanesinde tedavi altına alınmış olup, valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanmıştır” ifadeleri kullanıldı.