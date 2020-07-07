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Aktüel

Terör örgütü PKK'da çözülmeler devam ediyor

Mersin İl Jandarma Komutanlığı, terör örgütü YPG/PKK üyesi bir kadının teslim olduğunu bildirdi. Açıklamada, kadın teröristin 2015 yılından itibaren silahlı terör örgütü içerisinde yer aldığı aktarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-07-07 20:12:00 -
Terör örgütü PKK'da çözülmeler devam ediyor

Mersin İl Jandarma Komutanlığı, terör örgütü YPG/PKK üyesi bir kadının teslim olduğunu bildirdi. Komutanlıktan yapılan açıklamada, örgüt üyesinin, ailesiyle yapılan ikna çalışmaları sonucunda teslim olduğu belirtildi.

Açıklamada, kadının 2015 yılından itibaren silahlı terör örgütü içerisinde yer aldığı aktarıldı.

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