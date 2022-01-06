Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor! Bakanlık duyurdu
İçişleri Bakanlığı, 3 PKK'lı teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.
İçişleri Bakanlığı, 3 PKK'lı teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bakanlık koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan teröristlerin 2009 ve 2017 arasında terör örgütüne katıldıkları ve Suriye ile Irak'ta faaliyet yürüttükleri bildirildi.