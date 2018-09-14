Terör örgütü PKK zanlısı sahte kimlikle yakalandı

İlçedeki uygulama noktasında bir aracı durduran polis ekipleri, üzerinde H.S. adına kimlik bulunan zanlının şüpheli hareketleri üzerine inceleme başlattı.

Yapılan incelemede şüphelinin kimliğinin sahte olduğu, Ankara'nın Çubuk ilçesi Sulh Ceza Hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olma" ve Çubuk 1'inci Asliye Ceza Mahkemesince "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak veya bulundurmak" suçlarından aranan B.Y. olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan ve Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen B.Y. tutuklandı.