Terör örgütü PKK şüphelileri sınırda yakalandı

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Hudut Birliği askerleri, Bulgaristan sınırında askeri yasak bölgede biri kadın 2 kişiyi yakaladı.

Üzerinde Suriye kimlik kartı olan ve Suriyeli olduğunu söyleyen kadının Türk vatandaşı Nusaybin doğumlu H.E olduğu tespit edildi.

Terör örgütü PKK ile bağlantıları tespit edilen H.E ile Ç.Ö gözaltına alındı.

Zanlılar Edirne Merkez Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.