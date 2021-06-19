Terör örgütü PKK kışkırtmaya başladı

Göksel Çağlav Ankara

Terör örgütü PKK’nın medya yapılanması üzerinden yaptığı açıklamalarda yine kadınların arkasına saklanarak, ayaklanma ve bireysel eylem çağrısında bulundu. Örgütün sözde kadın yapılanması olan (YPS / YPS-JIN) üzerinden yapılan açıklamada Türk devleti hedef alınırken Kürt gençleri yönlendirilmeye çalışılıyor. Kaos ve kandan beslenen terör örgütü, Doğu ve Güneydoğu bölgelerini hedef alan açıklamada, “Bizler tüm bu saldırı ve katliamların hedefi olan halkımızın öz savunma güçleri olarak Kürdistan’ın her mahallesinde, Türkiye’nin her şehrinde görevimizi yerine getireceğiz” sözleri kullanılarak olası ayaklanmalardan nemalanmaya çalışacaklarını duyurdu. İntikam sözleriyle kana susadıklarını bir kez daha gösteren PKK, “Deniz’e yapılan saldırıyla Kürt kadını yılmayacak, binlerce Deniz direnecek ve intikamını alacaktır” ifadelerine yer verdi.

Dertleri Mehmetçiğin sınır ötesi operasyonları

TSK’nın ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) nokta atışlarla gerçekleştirdiği ve örgütün elebaşlarının teker teker etkisiz hale getirdiği sınır ötesi operasyonlardan kaçacak delik bulamayan terör örgütü PKK, münferit bir olayda bile Kuzey Irak ve Suriye’deki operasyonları dile getiriyor. Güvenlik güçlerinin karşısına kadın ve çocukları kalkan yapan teröristler, “Tüm Kürt halkı öz savunma bilinciyle örgütlenmeli, kendi evinde, kendi mahallesinde, kendi şehrinde öz savunmasını gerçekleştirerek Türk devletinin imha konseptini paramparça etmelidir. Kürdistan’da her ev bir mevzi, her mahalle bir kale olmalı, Kürt gençleri Kürt katillerine Kürdistan’ı mezar etmelidir” diyerek vahşiliğini göstermeye devam ediyor.

