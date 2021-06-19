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Gündem Terör örgütü PKK kışkırtmaya başladı
Gündem

Terör örgütü PKK kışkırtmaya başladı

İzmir’de HDP binasına yapılan saldırıyı bahane eden terör örgütü PKK, sözde kadın yapılanması üzerinden yaptığı açıklamayla kışkırtma çalışmalarına başladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-19 10:05:00 -
Terör örgütü PKK kışkırtmaya başladı

 Göksel Çağlav  Ankara 

Terör örgütü PKK’nın medya yapılanması üzerinden yaptığı açıklamalarda yine kadınların arkasına saklanarak, ayaklanma ve bireysel eylem çağrısında bulundu. Örgütün sözde kadın yapılanması olan (YPS / YPS-JIN) üzerinden yapılan açıklamada Türk devleti hedef alınırken Kürt gençleri yönlendirilmeye çalışılıyor. Kaos ve kandan beslenen terör örgütü, Doğu ve Güneydoğu bölgelerini hedef alan açıklamada, “Bizler tüm bu saldırı ve katliamların hedefi olan halkımızın öz savunma güçleri olarak Kürdistan’ın her mahallesinde, Türkiye’nin her şehrinde görevimizi yerine getireceğiz” sözleri kullanılarak olası ayaklanmalardan nemalanmaya çalışacaklarını duyurdu. İntikam sözleriyle kana susadıklarını bir kez daha gösteren PKK, “Deniz’e yapılan saldırıyla Kürt kadını yılmayacak, binlerce Deniz direnecek ve intikamını alacaktır” ifadelerine yer verdi. 

Dertleri Mehmetçiğin sınır ötesi operasyonları

TSK’nın ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) nokta atışlarla gerçekleştirdiği ve örgütün elebaşlarının teker teker etkisiz hale getirdiği sınır ötesi operasyonlardan kaçacak delik bulamayan terör örgütü PKK, münferit bir olayda bile Kuzey Irak ve Suriye’deki operasyonları dile getiriyor. Güvenlik güçlerinin karşısına kadın ve çocukları kalkan yapan teröristler, “Tüm Kürt halkı öz savunma bilinciyle örgütlenmeli, kendi evinde, kendi mahallesinde, kendi şehrinde öz savunmasını gerçekleştirerek Türk devletinin imha konseptini paramparça etmelidir. Kürdistan’da her ev bir mevzi, her mahalle bir kale olmalı, Kürt gençleri Kürt katillerine Kürdistan’ı mezar etmelidir” diyerek vahşiliğini göstermeye devam ediyor.
Yeni Akit Gazetesi

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Yorumlar

Eda

Bu dönmeler etek altina saklannaya aliskin zaten bunlarin kadinlari erkekten daha cesur daha erkek oldugu icin devamli etek altina girmeye ve dansöz gibi kivirmaya aliskin soysuzlar. Lan birkerede Adam olun mert olun cesur olun köpekler. ABD size verdigi silahlari bize verseydi biz suan dünayi feth etmistik ama sizler degil savasmak sizler kadin olmak isteyen yavsaklarsiniz.
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Yüksel

ya bunlar hergun millete saldırıyorlar birtane geberdi diye ortalığı ayağa kaldıranlarıda geterin
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