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Aktüel Terör örgütü PKK "girilemez" diyordu... Mehmetçik başlarına yıktı
Aktüel

Terör örgütü PKK "girilemez" diyordu... Mehmetçik başlarına yıktı

Irak'ın kuzeyindeki Zaho'yu kuş bakışı gören Cudi, karış karış terörden temizlendi. Kahraman Mehmetçik, "girilemez" denilen sarp coğrafyada tek bir terörist dahi bırakmadı.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 16:35:00 - 2022-12-28 16:35:55

Irak'ın kuzeyindeki Zaho'yu kuş bakışı gören Cudi, 2019'a kadar PKK'lı teröristlerin gizlendiği yerler arasındaydı. Terör örgütü bu dağlarda yurt içindeki saldırıları organize ediyordu. Son 3 yılda Cudi'ye operasyonlar yoğunlaştı.

Komandonlar tek terörist bırakmadı

Operasyonlarda çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi, adım adım ilerledi komandolar. Girilemez denilen sarp coğrafyada tek terörist bırakmadılar.

Komandolar temizlenen her karış toprağı teröristler için geri dönülmez hale getirdi. Güvenlik konsepti kapsamında 55 güvenlik kulesi ve modüller üs bölgesi yapıldı. Termal kameralar, sarp silah sistemleri, radarlar son teknoloji ile korunuyor Cudi.

Zirvede Türk bayrağı dalgalanıyor

Günlerini bu üslerde geçiren komandolar için de her şey düşünülmüş. Yaşam kuleleri en hakim tepelerde. Jandarmanın gözü her daim bu sisli dağların üzerinde. Teröristlerin girilemez dedikleri Cudi'de 70 kilometrelik yol yapıldı. Üs bölgelerine ve kulelere ulaşım kolaylıkla sağlanıyor.

2007 yılında Cudi'de şehit olan Jandarma Komando Astsubay Halit Özçelik, Teğmen İsmail Can Akdeniz ve bütün Cudi şehitlerinin intikamı alındı. Zirvede dalgalanan Türk bayrağı hem Irak'tan hem de Suriye'den görünüyor.

2
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Yorumlar

099

tb 2 bayraktarin zaferimi??

Musa

Askerim dagda Teröristi yok ederken Chp icindeki Ṣeresizler Belediyelerinde Teröristi iṣe alıp onları koruyorsa onlara imkan tanıyorsa önce chp ip hdp icini temizleyip belexiyeleri temizlemek için yargı hızlandırıp cezalar kesilmeli . 
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