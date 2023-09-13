Terör örgütü mensupları sıvışmak istedi: Yunanistan'a kaçamadan yakayı ele verdiler
Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 8'inin FETÖ, 1'inin PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye ve Yunanistan'dan Türkiye'ye, Türkiye'den de Yunanistan'a yasa dışı yollarla girmeye çalışan 8'i FETÖ, 1'i PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu 16 kişinin yakalandığını duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Suriye ve Yunanistan'dan ülkemize, ülkemizden de Yunanistan'a yasa dışı yollarla girmeye çalışan 16 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 8'inin FETÖ, 1'inin PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.