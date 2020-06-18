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Terör örgütü DHKP/C'nin kırmızı bültenle aranan "kasası" yakalandı

Terör örgütü DHKP/C'nin kırmızı bültenle aranan ve "kasası" olduğu belirtilen şahıs İzmir'de yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 08:32:00 - 2020-06-18 08:50:03
Terör örgütü DHKP/C'nin kırmızı bültenle aranan "kasası" yakalandı

Kırmızı bültenle aranan ve terör örgütü DHKP/C'nin "kasası" olduğu belirtilen M.S.D, İzmir'de yakalandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü, sosyal paylaşım sitesi üzerinden, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünün Bornova ilçesinde operasyon düzenlediğini duyurdu.

Örgütün 'para kasası' hücre evinde yakalandı

Operasyonda Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve terör örgütü DHKP/C'nin para kasası olduğu belirtilen M.S.D'nin saklandığı hücre evinde yakalandığı belirtildi.

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Yorumlar

HASAN

Yahu neden adını saklarsınız.Adı üzerinde terörist bu.Yazın adını cümle alem duysun.
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hizipsavar

nerde yakalandı? tam anlayamadım
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