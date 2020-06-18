Terör örgütü DHKP/C'nin kırmızı bültenle aranan "kasası" yakalandı
Terör örgütü DHKP/C'nin kırmızı bültenle aranan ve "kasası" olduğu belirtilen şahıs İzmir'de yakalandı.
Kırmızı bültenle aranan ve terör örgütü DHKP/C'nin "kasası" olduğu belirtilen M.S.D, İzmir'de yakalandı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü, sosyal paylaşım sitesi üzerinden, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünün Bornova ilçesinde operasyon düzenlediğini duyurdu.
Örgütün 'para kasası' hücre evinde yakalandı
Operasyonda Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve terör örgütü DHKP/C'nin para kasası olduğu belirtilen M.S.D'nin saklandığı hücre evinde yakalandığı belirtildi.