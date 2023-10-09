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Gündem Terör örgütü destekçilerinin vekillikleri düşürülmeli: PKK yanlısı izinsiz gösteriye 100 gözaltı
Gündem

Terör örgütü destekçilerinin vekillikleri düşürülmeli: PKK yanlısı izinsiz gösteriye 100 gözaltı

Yeniakit Publisher
2023-10-09 16:59:00 -
Terör örgütü destekçilerinin vekillikleri düşürülmeli: PKK yanlısı izinsiz gösteriye 100 gözaltı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan lehine izinsiz gösteri yapmak isteyen ve içinde milletvekillerinin(!) de bulunduğu guruba polis müdahale etti.

 

Diyarbakır’da bölücü terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın 9 Ekim 1998’de Suriye’den çıkarılmasının yıl dönümünde yapılan izinsiz yürüyüşte 100 kişi gözaltına alındı.
Bölücü terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın 9 Ekim 1998’de Suriye’den çıkartılmasının yıl dönümünde aralarında yeni ismi Demokratik Halklar Partisi (DHP) olan Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi milletvekilleri Ömer Öcalan, Sırrı Sakık, Salihe Aydeniz, Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Ferit Şenyaşar’ın da olduğu milletvekilleri, parti temsilcilerinden oluşan grup, Bağlar ilçesinde bulunan Koşuyolu Parkı’nda izinsiz basın açıklaması ve yürüyüş yapmak istedi.
Uyarılara rağmen yürüyüş yapmakta ısrar eden gruba polis müdahale etti. Çıkan arbede sonrası 100 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların işlemleri devam ediyor.
Polisin çevrede güvenlik önlemi sürüyor.
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