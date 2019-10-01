Terör örgütü DEAŞ'ın sözde emiri sınırda enselendi Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan terör örgütü DEAŞ'ın sözde "Tel Abyad emiri" H.İ., Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde yakalandı.

Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmek isteyen şüpheli ihbarını alan jandarma, sınır bölgesinde önlemlerini arttırdı. Devriye görevi sırasında da sınırı geçmeye çalışan H.İ.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen H.İ.'nin sorgusunda, terör örgütü DEAŞ üyesi ve örgütün sözde "Tel Abyad emiri" olduğu ortaya çıktı. Üzerinde çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilen H.İ., jandarmadaki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Akçakale Devlet Hastanesi'ne götürülerek, sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından da Şanlıurfa Adliyesi'ne sevk edildi.

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