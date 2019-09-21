0553 313 94 23

Terör örgütü DEAŞ'ın infaz timi mensubu yakalandı

Terör örgütü DEAŞ adına infazlar gerçekleştirdiği ileri sürülen ve yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen Muhammed Ramadan yakalandı.

21 Eylül 2019 Cumartesi 12:59
Terör örgütü DEAŞ'ın infaz timi mensubu yakalandı

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin istihbarat çalışması sonucu 2 gün önce Buca ilçesindeki lüks bir rezidansta yakalanan ve terör örgütü DEAŞ'ın infaz timi mensubu olduğu kaydedilen Muhammed Ramadan, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Terör örgütü DEAŞ adına infazlar gerçekleştirdiği ileri sürülen Muhammed Ramadan, İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 19 Eylül Perşembe günü Buca ilçesinde lüks bir rezidansta yakalanmış, dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edilmişti.

Zanlının, düzensiz göçmenlerin arasına karışarak, Yunanistan üzerinden Avrupa'ya gitmeye çalıştığı belirlenmişti.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 12:59
  1. İzmir
  2. DEAŞ
  3. infaz timi
  4. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TBMM ne zaman açılacak? | Meclis 2019 açılış tarihi
    1. TBMM ne zaman açılacak? | Meclis 2019..
    2. Sanat eseri ve antika ihracatı arttı
    3. Erdoğan’dan FOX muhabirine şamar!
    4. Medipol Başakşehir, Beşiktaş'a zor rakip
    5. Yolda karşılaştığı husumetliler..
    6. Diriliş Osman dizisi ne zaman..
    7. Düzce'de otomobil devrildi! Yaralılar..
    8. Parion Antik Kenti 18 asırlık..
    9. Erdoğan'dan Volkan Bozkır'a kritik görev
    10. O ülkede uçak kazası! Baba ve oğlu öldü
    11. '52 milyon turist hedefimizi..
    12. Bakan Cahit Turhan: Ülkemiz raylı..
    13. Trabzonspor kalesini iyi koruyamadı
    14. İran'dan açık tehdit: Sahasının savaş..
    15. Üniversite akademik personel alımı..
    16. 2 gün idmana çıkmayan Falcao'nun son..
    17. ŞEY'den yararlanan lise öğrencilerine..
    18. Mustafa Sağır: Evlatlarının ellerini..
    19. Uzmanlardan sanal oyunda 'klan ve..
    20. Çin'in yuan hamlesi fon akışının..
    21. Netanyahu hükümette yer almazsa..
    22. Akıncı İnsansız Hava Aracı'na Erdoğan..
    23. Başkan Erdoğan ABD'ye YPG mesajı:..
    24. Kilosu 70 lira! Taneyle satılıyor
    25. Rusya'da dev AVM cayır cayır yandı
    26. Dünyada 50 milyon demans hastası..
    27. Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü..
    28. Erzurumspor'dan kritik 3 puan!
    29. Önce direğe sonra otomobile çarptı!..
    30. Alzaymırdan korunmak için risk..
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan çok sert sözler: Madem özgürlük var, onu niye kısıtlıyorsun
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan çok sert sözler: Madem özgürlük var, onu niye kısıtlıyorsun
    FETÖ’ye kök söktüren müdür ödüllendirildi
    FETÖ’ye kök söktüren müdür ödüllendirildi
    Havada gerilim! F-16'lar 7 saat boyunca takip etti
    Havada gerilim! F-16'lar 7 saat boyunca takip etti
    Ölüm uykusunda olanlara böyle haykırdı: Yerde kanlar içinde yatan, İslam Ümmeti'nin onuru, şerefi ve namusudur!
    Ölüm uykusunda olanlara böyle haykırdı: Yerde kanlar içinde yatan, İslam Ümmeti'nin onuru, şerefi ve namusudur!
    "Halk için ciddi risk" dedi ve korkutan uyarıyı yaptı: Yalova'nın 4-5 saati kaldı!
    "Halk için ciddi risk" dedi ve korkutan uyarıyı yaptı: Yalova'nın 4-5 saati kaldı!

    Günün Karikatürü

    21 Eylül 2019
    AK Parti’den dikkat çeken Ahmet Davutoğlu hamlesi
    AK Parti’den dikkat çeken Ahmet Davutoğlu hamlesi
    Erdoğan üstüne basa basa uyardı: Bu önemli duruşa halel gelmesin
    Erdoğan üstüne basa basa uyardı: Bu önemli duruşa halel gelmesin