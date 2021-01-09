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Yerel Terör örgütü DEAŞ'ın celladı Türkiye'de yakalandı!
Yerel

Terör örgütü DEAŞ'ın celladı Türkiye'de yakalandı!

Kırşehir'de DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 kişi tutuklandı. Tutuklananlardan birinin, terör örgütü DEAŞ bünyesinde "cellat" olarak görev aldığı belirlendi.

Yeniakit Publisher
2021-01-09 07:29:00 -
Terör örgütü DEAŞ'ın celladı Türkiye'de yakalandı!

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, DEAŞ adına faaliyette bulundukları ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 24 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, güvenlik önlemleri eşliğinde Kırşehir Adliyesine götürüldü.

Cumhuriyet savcısına sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen 24 zanlıdan M.N.A.H, A.H.J.A, Q.M.S.K.H, A.Y.R.H, E.M.T.H.H, A.N.M.A.K, A.S.M.H, S.I.M.S.A. tutuklandı, 16'sı adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Tutuklananların, Irak'ta yaşarken örgüt bünyesinde, cepheden kaçanları infaz etmekte görevli kişi ile sözde asker, polis, bölge sorumlusu, ganimet, maaş, vaaz, operasyon görüntüleme sorumluları, hemşire, kameraman olduğu ifade edildi.

Kırşehir'de 1 Ocak'ta Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin kent merkezindeki 32 adrese düzenlediği operasyonda 24 zanlı gözaltına alınmış, adreslerde yapılan aramada örgütsel doküman ve çeşitli materyaller ele geçirilmişti.

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