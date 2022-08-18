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Gündem Terör örgütü DEAŞ şüphelisi böyle yakalandı
Gündem

Terör örgütü DEAŞ şüphelisi böyle yakalandı

DEAŞ’a vurulan darbede bir terörist böyle yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-18 11:09:00 -

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının yazılı açıklamasına göre, terör örgütünün kırsal kadrosuyla bağlantılı olduğu ve bir dönem DEAŞ içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü iddia edilen şüphelinin ülkeye giriş yaptığı belirlendi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Yenişehir ilçesindeki adrese düzenlenen operasyonda şüpheli yakalandı.

Aramalarda, dijital doküman ve materyal ele geçirildi.

Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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