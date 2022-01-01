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Gündem Terör örgütü DAEŞ'in infaz ekibindeydi! Enselendi
Gündem

Terör örgütü DAEŞ'in infaz ekibindeydi! Enselendi

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü DAEŞ'in infaz ekibinde yer alan şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-01-01 16:29:00 -
Terör örgütü DAEŞ'in infaz ekibindeydi! Enselendi

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü DAEŞ'in infaz ekibinde yer alan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, DAEŞ'in eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Çorum Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan DAEŞ zanlısının dijital incelemelerinde, 3 kişinin infaz edilme görüntüleri olduğu ve kayıtlarda infaz emrini veren Irak uyruklu S.N.S.A.S'nin İlkadım'da yaşadığı belirlendi.

Samsun TEM ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığından aldığı talimatın ardından operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan şüphelinin dijital materyallerine el konuldu.

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