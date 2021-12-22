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Gündem Terör örgütü DAEŞ şüphelisi yakalandı
Gündem

Terör örgütü DAEŞ şüphelisi yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda terör örgütü DAEŞ bünyesinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu zanlı gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-12-22 17:08:00 -
Terör örgütü DAEŞ şüphelisi yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda terör örgütü DAEŞ bünyesinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerince, Suriye'de bulunduğu dönemde DAEŞ bünyesinde silahlı faaliyet yürüttüğü ve yurda yasa dışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen Suriye uyruklu A.E'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Merkez Melikgazi ilçesinde bulunan bir ikamette yapılan aramada, şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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