0553 313 94 23

Terör örgütü ABD'ye yalvardı!

Terör örgütü Demokratik Suriye Güçleri, ABD'nin Suriye'den çekilme kararıyla ilgili olarak bir bildiri yayınladı. Bildiride, "Uluslararası koalisyondan daha fazla destek alınmalı, silahlı güçlere tüm yönleriyle yardımcı olunmalı ve geri çekilme yapılmamalıdır" denildi.

20 Aralık 2018 Perşembe 17:33
Terör örgütü ABD'ye yalvardı!

Demokratik Suriye Güçleri (DSG) Genel Komutanlığı basın servisinden ABD’nin Suriye'nin kuzeyinden ve doğusundan çekilme kararına ilişkin yapılan açıklamada, çekilme kararının bölge halklarının umudunu kıracağı ve teröristlere yeniden harekete geçmeleri için güç vereceği belirtildi.

"Geri çekilme yapılmamalıdır"

Terör örgütü DSG basın servisi tarafından yayınlanan ilk resmi bildiride şu ifadelere yer verildi: "Beyaz Saray'ın Kuzey ve Doğu Suriye'den askerlerini çekme kararı, terörizmle mücadeleye olumsuz etkileri olacak, teröre ve terör eylemlerinin bölgede gerçekleşmesine destek verenlere askeri ve siyasi güç verecektir."

Teröre karşı yürütülen mücadelenin henüz sona ermediğini, ancak çok önemli ve kritik bir aşamada olduğu belirtilen açıklamada, "Bu aşamada herkesin daha fazla çaba göstermesi gerekiyor, özellikle uluslararası koalisyondan daha fazla destek alınmalı, silahlı güçlere tüm yönleriyle yardımcı olunmalı ve geri çekilme yapılmamalıdır" denildi.

"İstikrarsızlığa yol açacak"

Açıklamada ayrıca, "ABD'nin bölgeden çekilme kararı, DAEŞ'in yok edilmesi çabalarına ciddi bir darbe vuracak ve istikrarsızlığa yol açacak riskli bir süreci de beraberinde getirecektir. Çünkü böyle bir durumda bölgeden çekilmek, bölgenin huzur ve güvenliğini tehlikeye sokacak, halkların umudunu kıracaktır" ifadeleri kullanıldı.

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 17:33
  1. ABD
  2. Suriye
  3. DSG

YORUM YAZ

  • Ceyhun çamCeyhun çam55 dk önce
    Hadi bakalım hevaller son bi kez birbirinize sarılın.çünkü içinizi ısıtacak haberlerle geliyoruz...
  • Yusuf Yusuf 1 sa önce
    Uluslar arasi koalisyondan daha fazla destek alinmali silahli guclere tum yonleri ile yardimci olunmali ve geri cekilme yapilmamalidir. Onlarda size emredersiniz siz nasil istereniz dicek dimidimi dimi. Kacinilmaz aci son sizi bekliyor bir avuc fiteciye kim itibar eder artik miyadinizi doldurdunuz sizi kimse kurtaramaz.
  • Yunus 16 Yunus 16 1 sa önce
    İLK TAARRUZ UMUZ ÇOK ŞİDDETLİ OLMASI GEREKİR. KIYAMET KOPTU DEDİRTMEMİZ ŞART. AKSİ TAKDİRDE SAVAŞ UZUN YILLARA YAYILIR!! ABD NİN PLANI TUTMUŞ OLUR!! EKONOMİK OLARAK ÇÖKERİZ. 40 GÜN EN FAZLA ÜÇ AYDA SONUÇ. KESİNLİKLE FAZLA UZATMAYALIM. Ege de KIBRIS da Yunanı kışkırtırlar, Başka cepheler açılabilir!!! ŞEHADET İÇİN Hazır kıta bekliyoruz. ÇOK ŞİDDETLİ VURALIM. OSMANLI NIN TORUNLARI GELDİ DESİNLER

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Asım'ın neslinden Mehmet Akif yorumu: "Onu okudukça vatan ve millet sevgimiz çoğalıyor"
  1. Asım'ın neslinden Mehmet Akif yorumu:..
  2. GÜNCELLEME - Mersin'de dolandırıcılık..
  3. TBMM Başkanı Yıldırım: "(İstifa..
  4. Yıldırım: "Cezaların yazıldığı günden..
  5. TBMM Başkanı Yıldırım: "(İstifa..
  6. Hollywood yapımcısı Weinstein'ın..
  7. Türkiye-İran İş Forumu
  8. Peynir satın alırken...
  9. Gürcan Balık'ın tahliyesi durduruldu
  10. TBMM Başkanı Yıldırım: "(Cezalı köprü..
  11. TBMM Başkanı Yıldırım: "(Cezalı köprü..
  12. Binali Yıldırım: O cezaları sileceğiz
  13. Yemen'den Türkiye'nin yardım ve..
  14. Alex Sandro, 2023'e kadar Juventus'ta
  15. Horlama ve ağız kokusu
  16. TBMM Başkanı Yıldırım: "(Cezalı köprü..
  17. Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz..
  18. Eski büyükelçi Balık'a yeniden..
  19. SPK’dan "sosyal medyada manipülasyon"..
  20. Sudan’daki gösterilerde 2 kişi ölü
Dev şirkete kayyım atandı
Dev şirkete kayyım atandı
Büyük küstahlık: Türkleri yerle bir ederiz
Büyük küstahlık: Türkleri yerle bir ederiz
Vehbi Koç ‘Allah’ denmesinden rahatsız olmuş!
Vehbi Koç ‘Allah’ denmesinden rahatsız olmuş!
ABD'de Türkiye'ye karşı yeni tuzak! 'Hazırlıklı olmamız lazım'
ABD'de Türkiye'ye karşı yeni tuzak! 'Hazırlıklı olmamız lazım'
Abdullah Gül parti kuracak mı? En yakın isimden açıklama geldi
Abdullah Gül parti kuracak mı? En yakın isimden açıklama geldi

Günün Karikatürü

20 Aralık 2019
Son günlerin tartışılan konusuna Diyanet son noktayı koydu: Kur'an Allah kelamı!
Son günlerin tartışılan konusuna Diyanet son noktayı koydu: Kur'an Allah kelamı!
Kremlin'den Türkiye açıklaması! 'Türkiye, Rusya'nın sırlarını ABD'ye...'
Kremlin'den Türkiye açıklaması! 'Türkiye, Rusya'nın sırlarını ABD'ye...'