Terör örgütü ABD'ye yalvardı!

Demokratik Suriye Güçleri (DSG) Genel Komutanlığı basın servisinden ABD’nin Suriye'nin kuzeyinden ve doğusundan çekilme kararına ilişkin yapılan açıklamada, çekilme kararının bölge halklarının umudunu kıracağı ve teröristlere yeniden harekete geçmeleri için güç vereceği belirtildi.

"Geri çekilme yapılmamalıdır"

Terör örgütü DSG basın servisi tarafından yayınlanan ilk resmi bildiride şu ifadelere yer verildi: "Beyaz Saray'ın Kuzey ve Doğu Suriye'den askerlerini çekme kararı, terörizmle mücadeleye olumsuz etkileri olacak, teröre ve terör eylemlerinin bölgede gerçekleşmesine destek verenlere askeri ve siyasi güç verecektir."

Teröre karşı yürütülen mücadelenin henüz sona ermediğini, ancak çok önemli ve kritik bir aşamada olduğu belirtilen açıklamada, "Bu aşamada herkesin daha fazla çaba göstermesi gerekiyor, özellikle uluslararası koalisyondan daha fazla destek alınmalı, silahlı güçlere tüm yönleriyle yardımcı olunmalı ve geri çekilme yapılmamalıdır" denildi.

"İstikrarsızlığa yol açacak"

Açıklamada ayrıca, "ABD'nin bölgeden çekilme kararı, DAEŞ'in yok edilmesi çabalarına ciddi bir darbe vuracak ve istikrarsızlığa yol açacak riskli bir süreci de beraberinde getirecektir. Çünkü böyle bir durumda bölgeden çekilmek, bölgenin huzur ve güvenliğini tehlikeye sokacak, halkların umudunu kıracaktır" ifadeleri kullanıldı.