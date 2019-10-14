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Terör örgütü, ABD'ye izin vermedi! ABD ile YPG/PKK karşı karşıya geldi

ABD ile terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeyinde tutuklu bulunan DEAŞ militanları yüzünden anlaşmazlığa düşerek karşı karşıya geldi.

14 Ekim 2019 Pazartesi 08:41
Terör örgütü, ABD'ye izin vermedi! ABD ile YPG/PKK karşı karşıya geldi

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin müdahalesinin DEAŞ'ın yeniden ayağa kalkmasına neden olacağı yönündeki eleştirileri, "en kötü DEAŞ tutuklularının" kendi ellerinde olduğunu ve Türkiye ile YPG/PKK'lıların tutukluların kaçmasına izin vermemesi gerektiğini söyleyerek yanıtladı.

Trump, dün gece attığı Twitter mesajında da bu görüşlerini yineledi. ABD Başkanı, "ABD'nin en kötü DEAŞ tutukluları var. Türkiye ve YPG/PKK, bu kişilerin kaçmasına izin vermemeli. Avrupa, sayısız talebin ardından bu kişileri geri almalı. Bunu şimdi yapmalılar. Onlar asla ABD'ye gelmeyecekler ve girmelerine de izin verilmeyecek" dedi.

İki İngiliz DEAŞ'lı teröriste iltimas geçilmişti

BBC Türkçe'nin aktardığına göre; New York Times'a konuşan yetkililer, ABD ordusunun Suriye'nin kuzeydoğusunda YPG/PKK'nın kontrolü altındaki bölgedeki kamplarda tutulan yalnızca İngiliz vatandaşı iki DEAŞ üyesini bölgeden çıkarabildiklerini söyledi.

Beatles olarak isimlendirilen grubun üyesi olan bu iki kişi, aynı zamanda bazı Batılı rehinelerin DEAŞ tarafından öldürüldüğü videolarda da yer alıyordu. Bu iki kişinin, ABD'nin Virginia eyaletine götürülerek, burada yargılanmaları planlanıyor.

"YPG/PKK başkasına izin vermedi"

ABD'li yetkililer, YPG/PKK'lı teröristlerin, Ayn İsa, Kobani ve Haseke gibi yerlerde DEAŞ militanlarının tutulduğu kamp ve cezaevlerinden ABD ordusunun başka tutukluları çıkarmasına izin vermediklerini de söyledi.

Yetkililer, ABD Savunma Bakanlığı'nın askerleri geri çekmeye başlaması nedeniyle YPG/PKK'nin işbirliği yapması halinde başka tutukluları çıkarma olasılığının artık pek kalmadığını da vurguladı. Gazete haberinde ayrıca, Suriye'nin kuzeydoğusunda DEAŞ militanları ile aile üyelerinin tutulduğu kamplardan kaçanlar olduğunu belirtti.

Gazetenin haberine göre, bölgeyi kontrol eden terör örgütü Suriye Demokratik Güçleri (SDG) yetkilileri, Türkiye'nin hava bombardımanı sırasında Kamışlı'da bulunan bir cezaevinden beş kişinin kaçtığını öne sürdü.

Ne olmuştu?

Türkiye, geçen hafta çarşamba günü (6 Ekim) Suriye'nin kuzeydoğusunda SDG'nin kontrolü altındaki kesimlerde bir güvenli bölge kurulması için Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştı. ABD Başkanı Trump, Türkiye'nin Suriye'de tutuklu tüm DEAŞ militanlarından sorumlu olacağını açıklarken ABD Kongresi, Türkiye'nin operasyonunun DEAŞ ile mücadeleyi olumsuz etkileyeceğini savunuyor. Kongre, Türkiye'ye mali yaptırımlar uygulamak için yasal girişim başlatmıştı.

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Haber Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 08:41
  1. Barış Pınarı Harekatı
  2. SDG
  3. ABD Kongresi
  4. DEAŞ
  5. ABD Başkanı Donald Trump
  6. YPG/PKK
  7. New York Times
  8. ABD'nin Virginia eyaleti
  9. YPG/PKK'lı teröristler
  10. Suriye Demokratik Güçleri (SDG)
  11. hava bombardımanı
  12. DEAŞ militanları

YORUM YAZ

  • misafirmisafir22 dk önce
    İstedikleri yerleri işgal bahanesi oluşturmak için oluşturdukları belaları başkalarına yük etmeye çalışmak kurnazlığı fakat,BU MİLLET aldanmaz.

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