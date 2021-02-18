Terör operasyonunda yakalanan 7 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi
Aydın'da terör örgütü PKK/KCK'nın sözde kadın yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 zanlıdan 5'i serbest bırakıldı, 7'si hakkında adli kontrol kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 12 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i ifadelerinin ardından, 7'si ise çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 14 Şubat'ta terör örgütünün sözde kadın yapılanmasında faaliyet gösterdikleri öne sürülen zanlıların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlemiş, aralarında HDP il yöneticilerinin de olduğu 12 kişi gözaltına alınmıştı.