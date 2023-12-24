  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Terör operasyonu! DEM parti ilçe eşbaşkanı tutuklandı
Gündem

Terör operasyonu! DEM parti ilçe eşbaşkanı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2023-12-24 13:58:00 -
Terör operasyonu! DEM parti ilçe eşbaşkanı tutuklandı

Batman’da, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Kozluk Eşbaşkanı Ömer Emen tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması çerçevesinde hakkında yakalama kararı çıkartılan Kozluk Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş başkanı Ömer Emen, evine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Emen, buradaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ankara’ya SEGBİS ile bağlanan Emen, “terör örgüt üyeliği"nden tutuklandı.

Bakan Tunç'tan "ortak terör bildirisi"ni imzalamayan CHP'ye sert tepki
Bakan Tunç'tan "ortak terör bildirisi"ni imzalamayan CHP'ye sert tepki

Gündem

Bakan Tunç'tan "ortak terör bildirisi"ni imzalamayan CHP'ye sert tepki
ÖNE ÇIKAN VİDEO

MSB'den flaş açıklama: Ölen terörist sayısı 2.156
MSB'den flaş açıklama: Ölen terörist sayısı 2.156

Gündem

MSB'den flaş açıklama: Ölen terörist sayısı 2.156

Bakan Yerlikaya duyurdu: 10 ilde teröristlere ağır darbe
Bakan Yerlikaya duyurdu: 10 ilde teröristlere ağır darbe

Gündem

Bakan Yerlikaya duyurdu: 10 ilde teröristlere ağır darbe

TBMM'den terörün kınandığı bildiriye CHP ile HDP (DEM) imza atmadı
TBMM'den terörün kınandığı bildiriye CHP ile HDP (DEM) imza atmadı

Gündem

TBMM'den terörün kınandığı bildiriye CHP ile HDP (DEM) imza atmadı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23