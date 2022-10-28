Terör nerede CHP orada!

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Doktorların çatı kuruluşu Türk Tabipler Birliği’ne başkan seçildiği günden beri sağlıkçıların ve mesleğin sorunlarıyla ilgilenmek yerine terör örgütü elebaşı Öcalan’a özgürlük istemesiyle, şehirlere çukurlar kazarak ülkeyi bölmeye çalışan hainlere ve terör bataklığının kurutulması için Irak ve Suriye’de düzenlenen operasyonlara karşı çıkmasıyla gündeme gelen Şebnem Korur Fincancı’nın, son olarak tarihin çöplüğüne atılmak üzere olan PKK’nın televizyon kanalına çıkarak, Mehmetçiğe kimyasal silah iftirası atması bardağı taşırdı.

CHP’li özel de PKK kanalında

Mehmetçiğin, PKK’lı teröristlere kimyasal silah kullandığı yalanını PKK kanalı Medya Haber’de, hem de yurt dışında dillendiren Fincancı’nın en büyük destekçilerinden CHP’li Özgür Özel’in de foyası ortaya çıktı. CHP Grup Başkanvekili Özel’in de 2021 yılında aynı kanala çıkarak anayasa çalışmalarıyla ilgili görüşlerini paylaştığı tespit edildi. Medya Haber sık sık canlı yayınlarında PKK elebaşlarından Duran Kalkan ve Mustafa Karasu gibi isimleri de ağırlayarak terör propagandası yapıyor.

Teröristi saklayanlar hem CHP teşkilatı hem belediye çalışanı çıktı

Bursa’da cezaevi servis aracına yönelik MLKP terör örgütünce gerçekleştirilen bombalı saldırısının faillerinden olan ve Interpol tarafından turuncu kategoride aranırken İzmir’de yakalanan terörist Cebrail Gündoğdu’ya yardım ve yataklık eden şüphelilerden bazılarının CHP teşkilatlarında görev aldıkları ve halen Ayvalık Belediyesi’nin aktif çalışanları oldukları ortaya çıktı.

20 Nisan'da, infaz koruma memurlarını taşıyan minibüse yönelik gerçekleştirilen, infaz memuru Cengiz Yiğit’in şehit olduğu ve 4 kişinin yaralandığı bombalı saldırının faillerinden olan Gündoğdu'ya yardım eden Rana İ.'nin CHP Ayvalık İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyesi olduğu ve Ayvalık Belediyesine bağlı şirkette Destek Personeli olarak çalıştığı belirlendi. Teröristi evinde himaye eden Rana İ’nin kızı Dilara Su K.’da ise Cebrail Gündoğdu’nun gömleği ile örgüt mensuplarından Dilek Aksu’nun çantası bulundu. Saldırıya ilişkin gözaltına alınan isimlerden Tuğba E.'nin ise halen CHP Balıkesir Ayvalık Kadın Kolları aktif üyesi olduğu ve Ayvalık Belediyesi iştiraki olan şirkette çalıştığı, yine gözaltına alınan isimlerden Umur Ö'nün de Ayvalık'ta yaşadığı, CHP Balıkesir Ayvalık Teşkilatı aktif üyesi olduğu, 2011 ile 2019 yılları arasında Ayvalık Belediyesine ait şirketlerde çalıştığı tespit edildi.

Fincancı cezaevine gönderildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Şebnem Korur Fincancı, ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Fincancı, soruşturmayı yürüten savcıya verdiği ifadede kendisine telefonla ulaşıldığını ve söz konusu kanalın PKK silahlı terör örgütüyle irtibatı olup olmadığını ‘hekim olarak’ bilmediğini savundu.

“Soruşturma konusu olayla ilgili olarak kimyasal gazlara ilişkin biber gazı, siyen gazı, siyester ve göz yaşartıcı gazlar nedeniyle yaşanan olaylara ilişkin otopsilere katılmışlığım vardır” ifadelerini kullanan Fincancı, savunmasında şunları söyledi:

“Benim yaptığım bu ön değerlendirmede de herhangi bir kurum ve kuruluşa müracaatımız olmuyor. Yine ekranda görünen kulaklık ile yapmış olduğum bağlantıda ben karşıda sadece spikerin yüzünü görmekteydim. Benim Medya Haber TV’de canlı bağlantı için arayan kişiyi tanımıyordum. Yine söz konusu yayın kuruluşunun PKK silahlı terör örgütüyle irtibatını ve geçmiş haberlerini, yayınlarını bilmiyorum. Çünkü ben hiç haber izlemeyen, hatta kendi bağlantı yaptığım programları da sonrasında izlemeyen bir insanım. Yakın dönemde Türk Tabipler Birliği görevim ve otopsili pek bir olay olmadığı için aranmamıştım, ancak Türkiye İnsan Hakları Vakfında bulunduğum dönemde hak ihlallerinden dolayı daha sık aranıyor ve haber niteliği paylaşımlar ve adli tıp içerikli bilgime danışılıyordu.”

Üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirten Fincancı, suçsuz olduğunu savundu.