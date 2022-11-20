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Siyaset Terör inleri yerle bir edildi! Siyasilerden operasyon paylaşımları
Siyaset

Terör inleri yerle bir edildi! Siyasilerden operasyon paylaşımları

AK Partili siyasiler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütlerine yönelik düzenlediği hava operasyonlarına ilişkin kararlılık mesajları verdi.

Yeniakit Publisher
2022-11-20 09:56:00 - 2022-11-20 10:28:03
Terör inleri yerle bir edildi! Siyasilerden operasyon paylaşımları

 yeniakit.com.tr 

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde düzenlediği hava harekatı ile teröristlerin inlerini yerle bir etti. Operasyona ilişkin paylaşımda bulunan siyasiler, terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi.

"Cumhurbaşkanımızın 'bir gece ansızın gelebiliriz' sözü kesin kararlılığımızın ifadesidir." diyen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Teröre nerede olursa olsun bedel ödetmeye devam ediyoruz. Pençe Kılıç Hava Harekatı ile bir kere daha gösteriyoruz; ülkemize göz dikenler en ağır bedelleri ödeyecekler." ifadelerini kullandı.

Çelik şöyle devam etti: Çok geniş çaplı ve yüksek kabiliyetle icra edilen bu harekat Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ülkemize göz dikenlere her hal ve şart altında cevap vereceğini tüm dünyaya gösteriyor. Terör insanlığın düşmanıdır. Türkiye bu insanlık düşmanlarına karşı hangi etiketlere sahip olurlarsa olsunlar en etkili mücadeleyi veren ülkedir. Hangi gücün himayesine girerlerse girsinler tüm terör örgütlerini bertaraf edecek güce sahibiz.

"İstiklal için hesap zamanı"

Hava harekatına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da, "Suriye ve Irak'ın Kuzeyinde operasyon başlatan Kahraman Ordumuza başarılar diliyorum. Duamız, kahraman ordumuzun hedeflerine ulaşması ve muzaffer olması içindir. Ya Rabbi! Ordumuzun muhafızı, yâr ve yardımcısı ol..." dedi.

Twitter'da Türk bayrağı paylaşımı yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise, "İstiklal için hesap zamanı" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

inşallah oralardadır

sezginde oralardamı geziyordu

TALAT AKTAŞ

O GECELERDEN BİRİ DÜN GECEYDİ. GARO VE SEZGİN ORADA DEĞİLMİYMİŞ
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
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