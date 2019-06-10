0553 313 94 23

Terör ile mücadele sürüyor... Terör hedefleri imha edildi

Afrin'de PKK/YPG terör örgütünün Tel Rıfat'tan gerçekleştirdiği terör saldırısı sonrası yerleri tespit edilen teröristler, ağır silahlarla yoğun şekilde atış altına alınarak etkisiz hale getirildi.

10 Haziran 2019 Pazartesi 08:51
Terör ile mücadele sürüyor... Terör hedefleri imha edildi

Afrin'de PKK/YPG terör örgütünün Tel Rıfat'tan gerçekleştirdiği terör saldırısı sonrası yerleri tespit edilen teröristlerin, ağır silahlarla yoğun şekilde atış altına alınarak etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Afrin'de PKK/YPG terör örgütünün bugün Tel Rıfat'tan gerçekleştirdiği terör saldırısı sonrası bölgede yerleri tespit edilen teröristlerin, ağır silahlarla yoğun şekilde atış altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu atışlar sonucu saldırıyı gerçekleştiren teröristler etkisiz hale getirilmiş ve şehit olan kahraman silah arkadaşımız ile yaralılarımızın kanı yerde bırakılmamıştır. Bölgedeki terörle mücadelemiz son terörist de etkisiz hale getirilene kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 08:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yetiştirdiği koyunları internet üzerinden satıyor
    1. Yetiştirdiği koyunları internet..
    2. KKKA hastalığına karşı en etkili önlem..
    3. Ümit Milli Futbol Takımı, Kosova..
    4. Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?
    5. MilletvekiliAhmet Arslan, nikah..
    6. Kız çocuğuna cinsel istismara linç..
    7. Dorukhan’a Juve kancası!
    8. Serbest piyasada döviz fiyatları
    9. Yurt içi piyasalar Merkez Bankasının..
    10. İçişleri Bakanlığı: "01 Haziran 2019..
    11. ABD’nin değil Yahudilerin elçisi
    12. Uçan balıkların yolculuk serüveni..
    13. Bayram tatili bitince Ayder’de..
    14. Tatil sonrası İstanbul'da trafik kilit!
    15. "Milli takımımıza yapılan saygısızlık..
    16. Başkan Büyükkılıç, "Hak etmediğimiz..
    17. "Bayram tatilinde 86 vatandaşımız..
    18. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim..
    19. Festival Ağası Büyükkılıç
    20. Serbest piyasada döviz açılış..
    21. Selde kaybolan yaşlı adam sağ bulundu
    22. Yurtta hava durumu
    23. AK Parti Sözcüsü Çelik: "İzlanda..
    24. Bakan Soylu acı bilançoyu açıkladı!
    25. Kaza sonrasında gözyaşlarına boğuldu
    26. Ömer Çelik İzlanda makamlarını kınadı
    27. GÜNDEM / 10 Haziran 2019
    28. Şimşekler gökyüzünü aydınlattı
    29. (ÖZEL) Annesine sarkıntılık yaptığı..
    30. Başkent’te selin etkilediği alanlarda..
    Emekliliklerinde bile rahat durmuyorlar! Türkiye'yi içerden vuruyor
    Emekliliklerinde bile rahat durmuyorlar! Türkiye'yi içerden vuruyor
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!
    Hezimeti hazmedemeyen Macron ve Le Pen çıldırdı! "Türkiye'ye ceza verilmeli"
    Hezimeti hazmedemeyen Macron ve Le Pen çıldırdı! "Türkiye'ye ceza verilmeli"
    'Valiye it dediniz mi?' sorusuna İmamoğlu'ndan pişkin cevap!
    'Valiye it dediniz mi?' sorusuna İmamoğlu'ndan pişkin cevap!
    Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!
    Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    Avrupa Birliği’ne posta koydular! Parayı ödemeyeceğiz
    Avrupa Birliği’ne posta koydular! Parayı ödemeyeceğiz
    ABD'den Türkiye'ye küstah çağrı: Sondajı durdurun! Bizim için çok önemli
    ABD'den Türkiye'ye küstah çağrı: Sondajı durdurun! Bizim için çok önemli