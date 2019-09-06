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Terör hamisi ABD’den küstah ‘Türkiye’ uyarısı! “Seyahat etmeyin”

Dünya terörünün kaynağı, Türkiye’de faaliyet gösteren terör örgütlerinin de baş hamisi ABD, Türkiye’nin doğusundaki iller için “seyahat etmeyin” uyarısında bulundu.

06 Eylül 2019 Cuma 10:55
Terör hamisi ABD’den küstah ‘Türkiye’ uyarısı! “Seyahat etmeyin”

Terörden beslenen ve NATO’ya rağmen Türkiye’nin yanında olmak yerine terör örgütlerini koruyan ABD, ikiyüzlü küstah tavırlarına devam ediyor. Türkiye’de terörün bitmemesi için yıllardır elinden geleni ardında koymayan ve Türkiye’nin doğusunda sözde Kürt devleti kurulması için teröristlere destek veren ABD; Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Kilis, Mardin, Şanlıurfa, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van’a seyahat edilmemesi uyarısında bulundu. Uyarıya gerekçe olarak ise “terörizm” ve güvenlik güçlerinin “keyfi gözaltıları” gösterildi.

Seyahat uyarısı yapılan iller

Türkiye’nin Suriye ve Irak sınırındaki bölgelerinin terörizm dolayısıyla riskli olduğu belirtilen uyarıda; Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Kilis, Mardin, Şanlıurfa, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van illerine de gidilmemesi istendi.

Sözde riskli alanları sıraladılar

Uyarıda; söz konusu bölgelerde, terörist grupların saldırılarını sürdürdüğüne ve turistik bölgeler ile seyahat ve alışveriş merkezleri, yerel hükümet binaları, oteller, kulüpler, lokantalar, ibaret yerleri, parklar, sportif ve kültürel faaliyetler, eğitim binaları, havaalanları ve diğer kamuya açık yerleri hedef aldığına dikkat çekildi.

Küstah ‘keyfi gözaltı’ uyarısı

Uyarının sonraki bölümünde ise sözde keyfi gözaltılara da dikkat çekilerek, bölgedeki güvenlik güçlerinin, içlerinde ABD vatandaşlarının da bulunduğu on binlerce kişiyi, yetersiz veya gizli bilgilere dayanarak, genellikle de siyasi maksatlarla terör örgütleriyle ilişkili olarak göstererek gözaltına aldığı iddia edildi. Ayrıca ABD vatandaşlarının seyahat yasaklarıyla karşı karşıya kaldıkları ve özellikle sosyal medyada Türk hükümetini eleştiren paylaşımlarda bulunanların da tutuklanabilecekleri öne sürüldü.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 10:55
  1. Kilis
  2. Şırnak
  3. Batman
  4. Van
  5. Şanlıurfa
  6. Tunceli
  7. Siirt
  8. Mardin
  9. Hatay
  10. Hakkari
  11. Gaziantep
  12. Diyarbakır
  13. Bitlis
  14. Bingöl
  15. ABD
  16. seyahat uyarısı
  17. NATO
  18. Türkiye

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