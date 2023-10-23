  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Terör devletinin Hamas korkusu! Savunma Bakanı'ndan itiraf gibi açıklama
Dünya

Terör devletinin Hamas korkusu! Savunma Bakanı'ndan itiraf gibi açıklama

Yeniakit Publisher
2023-10-23 07:03:00 -
Terör devletinin Hamas korkusu! Savunma Bakanı'ndan itiraf gibi açıklama

İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant, "Gazze'ye yönelik kara harekatının" aylarca sürebileceğini belirtti.

Yediot Ahronot gazetesinde yer alan habere göre Galant, söz konusu açıklamayı, Gazze sınırı yakınlarında "Hava Kuvvetleri Harekat Komutanlığı" toplantısında yaptı.

Galant'ın burada, "İsrail ordusunu durdurabilecek hiçbir şey yok. Manevranın (İsrail'in Gazze saldırılarına verdiği isim) operasyonel yönü, hava kabiliyeti ve kara harekatından oluşuyor. Gazze'deki kara harekatı, oradaki son savaş olmalı çünkü sonrasında Hamas olmayacak. Bu, bir ay, 2 ay, 3 ay sürebilir ama sonunda orada Hamas kalmayacak." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu daha önce yaptığı açıklamada, "savaşın" bir sonraki aşamasına (kara harekatı) hazırlık amacıyla Gazze'de İsrail güçlerinin karşılaşabileceği tehditleri azaltmak için hava saldırılarını yoğunlaştırdığını duyurmuştu.

Gazze'de sivil katliamı yapan katil İsrail'den Kudüs alçaklığı!
Gazze'de sivil katliamı yapan katil İsrail'den Kudüs alçaklığı!

Gündem

Gazze'de sivil katliamı yapan katil İsrail'den Kudüs alçaklığı!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gazze'deki saldırılarda 29 BM personeli öldü!
Gazze'deki saldırılarda 29 BM personeli öldü!

Gündem

Gazze'deki saldırılarda 29 BM personeli öldü!

Gazze'de 64 sağlık personeli şehit edildi!
Gazze'de 64 sağlık personeli şehit edildi!

Gündem

Gazze'de 64 sağlık personeli şehit edildi!

Karadaği: Gazze'de yaşananlar Nazi Holokost savaşıdır!
Karadaği: Gazze'de yaşananlar Nazi Holokost savaşıdır!

Dünya

Karadaği: Gazze'de yaşananlar Nazi Holokost savaşıdır!

İsrail destekçisi Hollanda'ya Gazze şoku
İsrail destekçisi Hollanda'ya Gazze şoku

Dünya

İsrail destekçisi Hollanda'ya Gazze şoku

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Siyonist sapkin soykirimcilarin din maskeli zulmune "siyonist deaş inin sapik irkci CIHADINA!" israilli Antisiyonist ılımlı yahudileri dahil etmeyin! NETANYAHUNUN MIAMI DE HOVARDALIK YAPAN P.ÇI, PEDOFILICI BİDEN VS NIN P.Çİ GIBI SIYONISTLERI KULLANIN SADE

.........
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23