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Gündem Terör devletini sevindiriyorlar! İP’in Yeniçağ'ı mide bulandırdı
Gündem

Terör devletini sevindiriyorlar! İP’in Yeniçağ'ı mide bulandırdı

Yeniakit Publisher
2023-10-18 22:59:00 - 2023-10-18 23:02:00
Terör devletini sevindiriyorlar! İP’in Yeniçağ'ı mide bulandırdı

Melike Hatun Camii İmam Hatibi Halil Konakcı Hoca, Filistin'e destek amacıyla meydanlara çıktı.

Konakcı Hoca meydanlarda yaşanan taşkınlığa ilişkin açıklamasında, şunları söyledi:

Melun İsrail’in yaptığı hastane katliamına haykırmak, Millet ve Devlet olarak kıyama kalkmak için tüm Türkiye sokaklara döküldük. Belki bu son da olmayacak devamı da gelecek. Lakin aramıza karışarak polise taş atan provokatörlere çok dikkat etmeliyiz. Polis bu provakatörlere gaz kullanmak zorunda kalınca orada ki samimi herkes gazdan etkilendi. Ben gazdan nerdeyse bayılacaktım. Bu provakatörlerin Haklı haykırışımıza gölge düşürmelerine izin vermeyelim.

Konakcı Hoca'nın duruşu, malum medyada hedef alındı.

Kimi gazeteler, "Halil Konakcı polise karşı direndi" şeklinde haberleştirdi.

İP'in yayın organı Yeniçağ ise adeta yahudiyi sevindirecek bir habere imza attı.
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Yeniçağ'ın manşetinde, "Mehmetçik'i savaşın ortasına göndermek istiyordu, biber gazına dayanamadı" ifadelerini kullandı.

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