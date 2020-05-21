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Dünya

Terör devletine Vatikan'dan soğuk duş

Vatikan, kutsal topraklarda barış için İsrail-Filistin meselesinde iki halk ve iki devletli çözümden yana olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 02:14:00 -
Terör devletine Vatikan'dan soğuk duş

Vatikan Basın Ofisi’nden yapılan açıklamada, Filistinli Başmüzakereci ve Filistin Kurtuluş Örgütünden Dr. Saeb Erekat’ın, Vatikan Devletlerle İlişkiler Sekreteri (Dışişleri Bakanı) Başpiskopos Paul Richard Gallagher’ı aradığı belirtildi.

Görüşmede, Erekat’ın Vatikan'ı "Filistin topraklarındaki son gelişmeler ve İsrail'in egemenliğini Filistin topraklarının bir kısmına tek taraflı olarak uygulama ve barış sürecini daha da tehlikeye atma olasılığı" konusunda bilgilendirdiği kaydedildi.

Vatikan’ın uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler kararlarına saygıyı yinelediği vurgulanan açıklamada, "İki halkın, uluslararası boyutta tanınan 1967'den önceki sınırlar dahilinde yan yana iki devlette yaşaması vazgeçilmez bir unsurdur. Vatikan, durumu yakından takip ediyor ve diyaloğu tehlikeye atacak eylemlerle ilgili endişelerini belirtiyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Vatikan, İsrailliler ve Filistinlilerin, yakın zamanda uluslararası toplumun da yardımıyla doğrudan anlaşma, müzakere etme olasılığını bulabileceklerini umuyor. Böylece, Yahudiler, Hristiyanlar ve Müslümanlar tarafından sevilen kutsal topraklarda nihayet barış hüküm sürebilir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Yüzyılın işgal planı nedir?

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyor.

Netanyahu, koalisyon hükümetinin yemin töreni öncesi, 17 Mayıs’ta Meclis'te yaptığı konuşmada, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini ilhak etmenin vaktinin geldiği değerlendirmesinde bulunmuştu.

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