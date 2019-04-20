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Terör devletine şok! Üst düzey komutanlarını topladı: İsrail ile savaşabiliriz

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah bir toplantıda üst düzey komutanlarına terör devleti İsrail ile savaşın mümkün olduğunu söyledi.

20 Nisan 2019 Cumartesi 22:44
Terör devletine şok! Üst düzey komutanlarını topladı: İsrail ile savaşabiliriz

Lübnan merkezli Hizbullah örgütünün lideri Hasan Nasrallah bir toplantıda üst düzey komutanlarına terör devleti İsrail ile savaşın mümkün olduğunu söyledi.

Bu toplantıya katılan gazeteci Elijah Magnier; konuşmaya ilişkin ayrıntıları bir makalede yayınladı.

Magnier, “Dün gece, üst düzey komutanlarla özel bir toplantı sırasında Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail’le olan savaş olanaklarının bu yaz çok yüksek olduğuna inanıyor” dedi.

Perşembe günü, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Kuzey Genel Komutanı Yoel Strick, Ynet Haber’e yaptığı açıklamada, İsrail’e sızmaya kalkışırlarsa Hizbullah’ı imha edeceğini söyledi.

Elbette, bunun olmasına izin vermeyeceğiz. Bu planları yerine getireceğiz. Bu sadece bizim için bir tehdit değil, aynı zamanda bir fırsattır, çünkü en iyi savaşçılarını Güney’e yönelttiler. Onlarla yüzleşeceğiz ve sonuçtan hiç şüphem yok ” dedi.

Strick, Hizbullah’ın saldırıya geçmesi durumunda İsrail’in tüm Lübnan’ı ülke içinde barındırdığı için ceza olarak savaşa sokacağını ekledi.

İsrail ve Hizbullah’ın en son savaşa girdiği tarih 2006 idi; o zamandan beri savaş yaşanmadı.

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Haber Tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi 23:24
  1. Hasan Nasrallah
  2. Hizbullah
  3. Yoel Strick

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