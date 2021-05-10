Terör devletine sert tepki! Lanetlediler

Terör devleti İsrail'in Kudüs'de Mescid-i Aksa'da Filistinli Müslümanları hedef almasına Türkiye Düşünce Platformu sert tepki gösterdi.

Türkiye Düşünce Platformu tarafından yapılan açıklama şöyle:

Siyonist işgalci devlet İsrail idrak ettiğimiz Mübarek Ramazan ayında ve Kadir gecesinde İlk kıblemiz olan Mübarek Mescidi Aksa'da ibadet eden Filistinli kardeşlerimizin canına kast edecek kadar vahşi ve gaddar saldırılar düzenlemektedir. İslâm ümmetindeki bölünmelerden ve İslam ülkelerinin liderlerindeki sessizlikten güç alan bu alçak saldırıların sonu maalesef Mescidi Aksa'yı işgal ederek, Müslüman Filistinli kardeşlerimizi oradan uzaklaştırmaya ve mescidi ibadete kapatmaya kadar gidecektir.

Maalesef biz müslümanlar ve bir buçuk milyar İslam alemi ise bu olup biten alçak saldırıları izlemekten başka bir şey yapamamaktadır.

Bu acıyı derinden hissederek terörist devlet İsrail'i ve yaptığı hain ve alçak saldırıları lanetliyor, Tez zamanda Filistinli kardeşlerimize Rabbimizin yardımını ve nusretini niyaz ediyoruz.

Dualarımız ve yüreğimiz Filistinli kardeşlerimizle birlikte.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.