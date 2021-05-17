  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İngiltere'den 'Myanmar'a yaptırım kararı!
Emlak vergisi ödemeleri için son iki hafta
İslami Cihat komutanı şehit oldu!
Keşmir'de 2 mücahit şehit edildi
Dünya Terör devleti İsrail'in kalbi vuruldu
Dünya

Terör devleti İsrail'in kalbi vuruldu

İşgal altında tutulan Filistinlileri hedef alan terör devleti İsrail'in kalleş saldırılarına karşılık veriliyor. Son olarak İsrail'de askeri telsiz haberleşme merkezi olduğu söylenen bir yer vuruldu.

Yeniakit Publisher
2021-05-17 19:33:00 -

Terör devleti İsrail, Ramazan ayında da boş durmadı.

Mescid-i Aksa'da ibadet eden müslümanları hedef alan İsrail, saldırılarını her geçen gün artırdı.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 59'u çocuk, 35'i kadın olmak üzere 200 kişi yaşamını yitirdi, 1307 kişi yaralandı.

Filistinli mücahitler karşılık veriyor

Terör devleti İsrail'in kalleş saldırılarına Filistinli mücahitler, kendi imkanlarınca karşılık veriyor.

İsrail'de askeri telsiz haberleşme merkezi olduğu belirtilen bir yer vuruldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uyanış Büyük Selçuklu’da sürpriz gelişme! Diziden ayrılıyorlar
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu’da sürpriz gelişme! Diziden ayrılıyorlar

TRT1'de ekranlara gelen dönem dizisi Uyanış Büyük Selçuklu ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Diziden iki ismin ayrılacağı öne sürülürk..
Duyurdular: Filistin'e asker yollamaya hazırız
Dünya

Duyurdular: Filistin'e asker yollamaya hazırız

Malezya , terörist İsrail'in sivilleri hedef aldığı Filistin'de gerilimin azalması için BM talebi gelmesi durumunda Filistin'e barış gücü ka..
Mısır Müftüsü Şevki Allam ilan etti: Bunu yapmak her Müslümana vaciptir
Dünya

Mısır Müftüsü Şevki Allam ilan etti: Bunu yapmak her Müslümana vaciptir

Mısır Müftüsü Şevki Allam, "Filistin davasını desteklemek ve savunmak her Arap ve Müslümana vaciptir" dedi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay