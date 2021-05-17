Terör devleti İsrail'in kalbi vuruldu
İşgal altında tutulan Filistinlileri hedef alan terör devleti İsrail'in kalleş saldırılarına karşılık veriliyor. Son olarak İsrail'de askeri telsiz haberleşme merkezi olduğu söylenen bir yer vuruldu.
Terör devleti İsrail, Ramazan ayında da boş durmadı.
Mescid-i Aksa'da ibadet eden müslümanları hedef alan İsrail, saldırılarını her geçen gün artırdı.
İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 59'u çocuk, 35'i kadın olmak üzere 200 kişi yaşamını yitirdi, 1307 kişi yaralandı.
Filistinli mücahitler karşılık veriyor
Terör devleti İsrail'in kalleş saldırılarına Filistinli mücahitler, kendi imkanlarınca karşılık veriyor.
İsrail'de askeri telsiz haberleşme merkezi olduğu belirtilen bir yer vuruldu.